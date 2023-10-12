Понимание миграции клеток: ключ к борьбе с раком и ускорению заживления ран

Понимание того, как клетки движутся и распространяются по организму, имеет решающее значение для эффективной борьбы с такими заболеваниями, как рак, и содействия заживлению ран. Исследователи из Технологического института Вирджинии и Института Вейцмана вместе с международными партнерами добиваются успехов в разгадке механизмов миграции клеток.

В недавнем совместном исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, профессор Амриндер Нейн из Технологического института Вирджинии и профессор Нир Гов из Института Вейцмана объединили передовые эксперименты и теоретические основы для изучения «скручивания» клеток на волокнах. Было обнаружено, что такое поведение, когда клетка оборачивается вокруг оси волокна для миграции, более выражено в раковых инвазивных клетках.

Чтобы получить целостное представление о клеточном поведении, исследователи расширили свою команду и сместили фокус с изучения внутренней части клетки на ее взаимодействие с окружающей средой. Они стремились понять, как клетки движутся, используя свои выступы, которые действуют как структуры, похожие на руки.

Разрабатывая оптоволоконные сети и стратегии визуализации, команда фиксировала события намотки в 3D. Они сотрудничали с экспертами из Национальных институтов здравоохранения (NIH), чтобы использовать передовые методы микроскопии и создать определенные клеточные линии для исследования. Также было проведено компьютерное моделирование и демонстрация намотки in vivo.

Одним из ключевых результатов стало наблюдение за тем, как раковые клетки движутся вдоль отдельных волокон и перемещаются по различным волокнистым структурам, захватывая волокна своими выступами. Раньше такое поведение редко изучалось.

Работа исследовательской группы дает ценную информацию об энергетических принципах, управляющих свертыванием и движением клеток. Понимание того, как клетки изгибаются вокруг волокнистых структур в организме, может проложить путь к новым стратегиям борьбы с раком и ускорению заживления ран.

Это исследование демонстрирует силу междисциплинарного сотрудничества и важность интеграции экспериментальных и теоретических подходов в понимании сложных биологических процессов.

источники:

– Природные коммуникации (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41273-y