Исследователи измерили магнитное поле в среде затмения пульсара-паука PSR J2051-0827

Исследователи из Синьцзянской астрономической обсерватории (XAO) Китайской академии наук сделали важное открытие, касающееся магнитного поля пульсара-паука под названием PSR J2051-0827. Пульсары-пауки представляют собой разновидность двойной системы миллисекундных пульсаров, характеризующуюся спутниками малой массы на короткопериодических орбитах. В этих системах интенсивный пульсарный ветер и электромагнитное излучение могут разрушить и потенциально уничтожить звезду-компаньона.

Чтобы исследовать магнитные свойства PSR J2051-0827, исследователи использовали сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой (FAST). В частности, они сосредоточились на изучении поляризационных характеристик пульсара и наличия магнитного поля внутри его затменной среды. Результаты их исследования были опубликованы в The Astrophysical Journal 14 сентября.

Во время выхода пульсара из затмения исследователи наблюдали последовательное уменьшение меры вращения (RM). Это изменение RM колебалось от 60 до -28.7 рад/м2, что указывает на существование значительного магнитного поля внутри среды затмения. На основании этого изменения RM напряженность магнитного поля на луче зрения была оценена в 0.1 Гс.

Исследователи также обнаружили явление, известное как инверсия RM, которое можно объяснить изменениями напряженности магнитного поля вдоль луча зрения, вызванными орбитальным движением двойной системы. Такое обращение RM подтверждает идею о том, что ближайшее окружение пульсара сложное и намагниченное. Кроме того, исследование предполагает, что среда пульсаров-пауков имеет некоторое сходство с средой, связанной с быстрыми радиовсплесками (FRB).

Результаты этого исследования способствуют нашему пониманию динамики и свойств пульсаров-пауков и дают представление о механизмах, ответственных за затмения, наблюдаемые в этих системах. Исследование дает ценную информацию об условиях магнитного поля в непосредственной близости от PSR J2051-0827 и открывает новые возможности для дальнейших исследований в области пульсарной астрономии.

Образец цитирования:

С. К. Ван и др., Изменение меры вращения во время затмения Черной вдовы PSR J2051-0827, Астрофизический журнал (2023). DOI: 10.3847/1538-4357/acea81

Источник: Китайская академия наук.