Песок может течь в гору, обнаружили инженеры Университета Лихай

Исследователи-инженеры из Университета Лихай сделали удивительное открытие: песок может течь в гору. Результаты команды, опубликованные в журнале Nature Communications, показывают, что когда к каждой песчинке прилагается крутящий момент и сила притяжения, частицы могут течь вверх по склону, вверх по стенам, вверх и вниз по лестнице. Это весьма необычное явление имеет серьезные последствия для широкого спектра применений: от здравоохранения до транспортировки материалов и сельского хозяйства.

Открытие было сделано Джеймсом Гилкристом, профессором химической и биомолекулярной инженерии Рут Х. и Сэма Мадрида в инженерном колледже Россина в Лихае, и его командой. Они использовали уравнения, описывающие поток сыпучих материалов, чтобы продемонстрировать, что частицы движутся вверх, как сыпучий материал.

Доктор Сэмюэл Уилсон-Уитфорд, ведущий автор статьи, случайно наткнулся на это открытие во время исследования микроинкапсуляции. Он заметил, что когда он вращал магнит под флаконом с полимерными частицами, покрытыми оксидом железа, называемыми микророликами, песчинки начали двигаться вверх.

Исследователи обнаружили, что приложение крутящего момента к микророликам с магнитами заставляет каждую частицу вращаться, создавая временные дублеты, которые быстро формируются и распадаются. Это сцепление создавало отрицательный угол естественного откоса из-за отрицательного коэффициента трения, позволяя частицам песка течь вверх.

Увеличение магнитной силы увеличило сцепление частиц песка, придав им большую тягу и способность двигаться быстрее. Коллективное движение и способность частиц прилипать друг к другу позволяли им совершать нелогичные действия, например взбираться по стенам и подниматься по лестнице. В настоящее время исследователи изучают возможность использования микророликов для преодоления препятствий, что может иметь потенциальное применение в микроробототехнике и здравоохранении.

Это революционное открытие открывает новые возможности для исследований и применения гранулированных материалов. Команда Университета Лихай планирует продолжить изучение микророликов и изучить возможность их использования в различных областях. Они уже исследуют приложения для смешивания, разделения и перемещения объектов. Кроме того, они изучают возможность использования микророликов для доставки питательных веществ через пористые материалы.

Последствия движения песка в гору огромны, и это открытие может произвести революцию в промышленности и технологиях. Исследовательская группа с радостью продолжит свои эксперименты и планирует опубликовать несколько статей по этой теме в ближайшем будущем.

Источник: Nature Communications (2023 г.) DOI: 10.1038/s41467-023-41327-1.