Школа устойчивого развития Дорра недавно провела симпозиум по запуску Mineral-X, новаторской партнерской программы, ориентированной на технологические инновации, представительство сообщества и управление с целью создания устойчивой цепочки поставок полезных ископаемых для чистой возобновляемой энергии. Руководители горнодобывающих компаний, фирм венчурного капитала, ученые, правительственные чиновники и представители Замбии собрались на симпозиуме, чтобы обсудить пути улучшения критически важной горнодобывающей промышленности как с социальной, так и с технической точки зрения.

Компания Mineral-X, финансирование которой составляет около миллиона долларов, направлена ​​на то, чтобы заново изобрести разведку полезных ископаемых, выйдя за рамки только науки, отстаивая охрану окружающей среды и представительство сообщества. Программа использует целостный подход к улучшению горнодобывающей промышленности во время перехода от ископаемого топлива. Это включает в себя разработку более эффективных и экологически чистых методов поиска и добычи важнейших полезных ископаемых, а также расширение участия сообщества и предоставление образовательной помощи.

Одна из основных инициатив Mineral-X предполагает использование инструментов искусственного интеллекта (ИИ) для анализа геологических данных и точного определения месторождений полезных ископаемых. Учитывая растущий спрос на важнейшие минералы, такие как медь, никель, литий и кобальт, в производстве электромобилей, это исследование имеет решающее значение для обеспечения устойчивой цепочки поставок.

Программа получила поддержку со стороны крупных горнодобывающих компаний, таких как KoBold Metals и Rio Tinto, а также Bidra, фирмы венчурного капитала, ориентированной на устойчивое развитие. Важно отметить, что Mineral-X полностью свободен от фондов ископаемого топлива, как пояснил Дэвид Чжэнь Инь, директор программы и ученый-исследователь.

Используя искусственный интеллект и геологические данные, Mineral-X стремится свести к минимуму разрушение земель, связанное с добычей полезных ископаемых. Месторождения с высоким содержанием полезных ископаемых можно добывать с меньшей необходимостью обширного воздействия на землю и даже разрабатывать под землей. Такой подход не только защищает окружающую среду, но также снижает затраты и время, необходимые для разведки и добычи.

Кроме того, Mineral-X активно взаимодействует с горнодобывающими сообществами в Замбии. София Мантилья Салас, доктор философии. Студент занимается социальной работой, тесно сотрудничает с местными сообществами, чтобы обеспечить их активное участие и партнерство в процессах разведки и добычи полезных ископаемых. Программа также сотрудничает с университетами Замбии, чтобы вооружить горных инженеров необходимыми навыками, чтобы конкурировать с иностранными инженерами.

Запуск Mineral-X и его приверженность обеспечению устойчивого развития в горнодобывающей промышленности знаменуют собой значительный прогресс на пути к достижению чистой возобновляемой энергии. Благодаря этой инициативе Школа устойчивого развития Дорра прокладывает путь к устойчивой цепочке поставок полезных ископаемых для более зеленого будущего.

источники:

- Ежедневный

– Маккинси