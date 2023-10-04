Австралийско-канадская команда превращает отходы шахт в пахотную почву

Австралийско-канадская группа ученых и инженеров нашла способ превращать шахтные отходы, известные как хвосты, в пахотную почву, которую можно использовать в сельском хозяйстве. Хвосты — это минеральные отходы, оставшиеся после извлечения полезных металлов из добытого материала. Они обычно токсичны и непригодны для использования в каких-либо других целях из-за присутствия тяжелых металлов. В результате хвосты складируются на объектах для предотвращения загрязнения.

Стремясь сэкономить миллиарды долларов на плате за хранение и устранить риск катастроф, связанных с этими объектами, исследователи из университетов Квинсленда и Саскачевана стремились превратить безжизненные хвостохранилища в здоровую почву путем восстановления микробной жизни. Хвосты лишены необходимых свойств для роста растений, так как корни и вода не могут проникнуть в них, а наличие солей и металлов может привести к гибели растений и почвенных микробов. Естественные процессы выветривания могут занять тысячи лет, чтобы превратить отходы в почву.

Чтобы ускорить процесс трансформации, команда использовала канадский источник света (CLS), гигантский синхротрон, который работает за счет ускорения заряженных частиц. Используя синхротронный свет CLS, ученые могли наблюдать, как они могут ввести органо-минеральные границы раздела и омолодить хвостохранилища. Их исследования позволили им успешно повторно ввести почвенные микробы в хвостохранилища после внесения в них растительной мульчи, что привело к агрегации остаточной органики и минералов в частицы почвы. Этот процесс создает почвоподобную среду, которая поддерживает рост растений.

Этот метод, который можно реализовать всего за 12 месяцев, можно использовать не только для переработки отходов шахт, но и для восстановления почв, поврежденных чрезмерным земледелием, чрезмерным использованием удобрений и изменением климата. Учитывая, что в ближайшие десятилетия прогнозируется рост спроса на полезные ископаемые, поиск устойчивого использования отходов шахт имеет решающее значение. Кроме того, это открытие может способствовать решению проблем, связанных с истощением верхнего слоя почвы во всем мире.

(Источник: Canadian Light Source, Университет Квинсленда, Университет Саскачевана)