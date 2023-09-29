Исследователи разработали новый метод металлизации с использованием фоторезиста, модифицированного дубильной кислотой

Исследователи из Шаньдунского университета в Китае разработали новый метод металлизации с использованием фоторезиста, модифицированного дубильной кислотой. Этот процесс включает в себя формирование мелкозернистого рисунка серебра in situ путем прямого переноса рисунка модифицированного фоторезиста дубильной кислоты и химического нанесения покрытия in situ в растворе ионов Ag.

Традиционно для формирования рисунка металла использовались подходы ex situ, но они имели ограниченное промышленное применение из-за нестабильности и плохой дисперсии металлических наночастиц. Исследователи стремились преодолеть эти ограничения, используя химическое осаждение in situ после формирования рисунка литографией, что позволяет лучше контролировать рост и агрегацию металлических частиц в полимерах.

Дубильная кислота, богатая природными продуктами, была выбрана в качестве ключевого компонента фоторезиста из-за ее тригидроксильной структуры и способности облегчать восстановление ионов металлов in situ. Модифицированные рисунки фоторезиста с дубильной кислотой были разработаны с использованием методов химической амплификации и двойной экспозиции, чтобы обеспечить успешное преобразование рисунка резиста в желаемый металлический рисунок. Исследователи продемонстрировали, что этот процесс можно применять к различным подложкам и гибким устройствам.

Ранее не сообщалось об использовании модифицированной дубильной кислоты в процессе формирования рисунка фоторезиста. Исследовательская группа успешно разработала систему резиста, использующую защиту от дубильной кислоты с помощью BOC и метакрилоильных групп, и внедрила процесс двойного воздействия для регенерации фенольных гидроксильных групп для эффективного восстановления ионов металлов. Это позволило построить in situ структуры Ag путем восстановления Ag+ до наночастиц Ag.

Исследователи полагают, что их метод может иметь потенциальное применение при формировании других металлических пленок или узоров и сборке устройств. Проводимость пленки Ag, полученной в результате этого процесса, была превосходной: квадратное сопротивление составляло около 1 Ом/кв.

Это исследование дает ценную информацию о новом методе металлизации с использованием модифицированного рисунка фоторезиста дубильной кислоты. В настоящее время проводятся дальнейшие исследования по изучению применения этой стратегии в других металлических пленках и узорах.

Источник: Промышленная химия и материалы (DOI: 10.1039/D3IM00066D).