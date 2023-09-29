CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Исследователи разработали новый метод металлизации с использованием фоторезиста, модифицированного дубильной кислотой

ByРоберт Эндрю

сентябрь 29, 2023
Исследователи разработали новый метод металлизации с использованием фоторезиста, модифицированного дубильной кислотой

Исследователи из Шаньдунского университета в Китае разработали новый метод металлизации с использованием фоторезиста, модифицированного дубильной кислотой. Этот процесс включает в себя формирование мелкозернистого рисунка серебра in situ путем прямого переноса рисунка модифицированного фоторезиста дубильной кислоты и химического нанесения покрытия in situ в растворе ионов Ag.

Традиционно для формирования рисунка металла использовались подходы ex situ, но они имели ограниченное промышленное применение из-за нестабильности и плохой дисперсии металлических наночастиц. Исследователи стремились преодолеть эти ограничения, используя химическое осаждение in situ после формирования рисунка литографией, что позволяет лучше контролировать рост и агрегацию металлических частиц в полимерах.

Дубильная кислота, богатая природными продуктами, была выбрана в качестве ключевого компонента фоторезиста из-за ее тригидроксильной структуры и способности облегчать восстановление ионов металлов in situ. Модифицированные рисунки фоторезиста с дубильной кислотой были разработаны с использованием методов химической амплификации и двойной экспозиции, чтобы обеспечить успешное преобразование рисунка резиста в желаемый металлический рисунок. Исследователи продемонстрировали, что этот процесс можно применять к различным подложкам и гибким устройствам.

Ранее не сообщалось об использовании модифицированной дубильной кислоты в процессе формирования рисунка фоторезиста. Исследовательская группа успешно разработала систему резиста, использующую защиту от дубильной кислоты с помощью BOC и метакрилоильных групп, и внедрила процесс двойного воздействия для регенерации фенольных гидроксильных групп для эффективного восстановления ионов металлов. Это позволило построить in situ структуры Ag путем восстановления Ag+ до наночастиц Ag.

Исследователи полагают, что их метод может иметь потенциальное применение при формировании других металлических пленок или узоров и сборке устройств. Проводимость пленки Ag, полученной в результате этого процесса, была превосходной: квадратное сопротивление составляло около 1 Ом/кв.

Это исследование дает ценную информацию о новом методе металлизации с использованием модифицированного рисунка фоторезиста дубильной кислоты. В настоящее время проводятся дальнейшие исследования по изучению применения этой стратегии в других металлических пленках и узорах.

Источник: Промышленная химия и материалы (DOI: 10.1039/D3IM00066D).

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

Является ли интегрированная информационная теория сознания лженаукой?

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Беспристрастные компьютеры определили причину вымирания динозавров

Октябрь 1, 2023 Габриэль Бота
Наука

Дебаты по поводу интегрированной теории информации: это лженаука?

Октябрь 1, 2023 Габриэль Бота

Вы пропустили

Наука

Является ли интегрированная информационная теория сознания лженаукой?

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Беспристрастные компьютеры определили причину вымирания динозавров

Октябрь 1, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Дебаты по поводу интегрированной теории информации: это лженаука?

Октябрь 1, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Судьба Международной космической станции: почему НАСА планирует ее разбить и сжечь

Октябрь 1, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев