Ехидны: общение посредством вокализаций

Исследователи из Университета Кертина в Перте, Австралия, сделали захватывающее открытие о коммуникативных привычках ехидн. Впервые получены записи ехидн, издающих различные звуки, такие как воркование, хрюканье, хрипение. Этот прорыв проливает свет на то, как эти уникальные существа ведут себя и взаимодействуют друг с другом.

Доктор Кристин Купер, изучавшая ехидн в национальном парке Драндра, выразила свое волнение по поводу полученных результатов. Первоначально, когда они впервые услышали звуки, они не смогли их записать, но теперь у них есть аудиодоказательства, подтверждающие, что ехидны обладают вокальными способностями. Эти знания знаменуют собой решающий шаг в понимании этих удивительных животных.

Одним из возможных объяснений вокализации может быть брачное поведение. Звуки в основном раздаются во время сезона размножения, что заставляет исследователей предположить, что они предназначены для привлечения потенциальных партнеров. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы расшифровать конкретные значения этих вокализаций.

Чтобы запечатлеть звуки, исследовательская группа использовала портативные микрофоны и разместила камеры и микрофоны возле часто посещаемого входа в пещеру ехидны. Этот метод позволил им собрать аудио и визуальные данные от животных в их естественной среде обитания.

Австралийская радиовещательная корпорация (ABC) описывает записи как «воркующие, хрюкающие и хрипящие». Хотя точная интерпретация может различаться, можно представить эти звуки как смесь воркования голубя и ржания миниатюрной лошади. Независимо от того, как они характеризуются, эти вокализации добавляют ехиднам неоспоримого очарования.

Понимание того, как ехидны общаются, является важным шагом на пути к пониманию их сложной социальной динамики. Благодаря этим новым знаниям исследователи смогут глубже изучить поведение и взаимодействие этих замечательных однопроходных.

источник:

– Австралийская радиовещательная корпорация (ABC)