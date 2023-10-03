Крошечное морское существо идентифицировано исследователями как колониальный организм

Международная группа зоологов и специалистов по паразитическим червям идентифицировала уникальное морское существо, заснятое подводным фотографом Рё Минемидзу у берегов Окинавы в 2018 году. Существо, состоящее из двух типов церкарий (личинок паразитических червей), получило прозвище «моряки». и «пассажиры» исследователями.

Обнаружив существо, Минемизу разместил изображения в Интернете и обратился к научному сообществу за помощью в его идентификации. Исследователи получили образец и провели тщательное исследование. Они обнаружили, что моряки и пассажиры крепко держались друг за друга, образуя полусферу с плоской вершиной. Пассажиры были меньше по размеру и образовывали внешнюю часть полусферы, а моряки цеплялись за пассажирские хвосты и вытягивали тела в воду.

Дальнейшие исследования показали, что моряки использовали свои тела как придатки, имитируя движение ресничек. Они координировали свои движения, чтобы плыть сообща, что позволяло им совершать резкие прыжки или устойчиво двигаться по воде. Исследователи полагают, что эти два существа сформировали колониальный организм, который приносит пользу обеим группам.

Это открытие подчеркивает сложные и увлекательные адаптации, которые могут возникнуть в природе. Это также демонстрирует важность гражданской науки, поскольку фотографии Минемизу и сотрудничество с исследовательской группой привели к идентификации этого ранее неизвестного существа.

Источник: Текущая биология (2023). DOI: 10.1016/j.cub.2023.08.090

Определение:

Церкарии: паразитические личинки трематод.

Источник: Текущая биология (2023). DOI: 10.1016/j.cub.2023.08.090