CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Кольца древних деревьев свидетельствуют о мощной солнечной буре, произошедшей 14,300 XNUMX лет назад

ByВики Ставропулу

Октябрь 9, 2023
Кольца древних деревьев свидетельствуют о мощной солнечной буре, произошедшей 14,300 XNUMX лет назад

Ученые обнаружили доказательства мощной солнечной бури, произошедшей 14,300 XNUMX лет назад, проанализировав кольца древних деревьев, найденные во французских Альпах. Всплеск уровня радиоуглерода, вызванный солнечной бурей, является крупнейшим из когда-либо зарегистрированных и был бы катастрофическим для современного технологического общества, если бы он произошел сегодня. Такой шторм может уничтожить телекоммуникационные и спутниковые системы, вызвать отключение электроэнергии и стоить миллиарды фунтов. Исследователи подчеркивают необходимость понимать эти солнечные бури и готовиться к ним, чтобы защитить глобальные коммуникации и энергетическую инфраструктуру.

Исследование провела международная группа ученых из Коллеж де Франс, CEREGE, IMBE, Университета Экс-Марсель и Университета Лидса. Они проанализировали стволы ископаемых деревьев из реки Друзе и обнаружили беспрецедентный всплеск уровня радиоуглерода 14,300 XNUMX лет назад. Сравнив этот всплеск с измерениями содержания бериллия в ледяных кернах Гренландии, команда пришла к выводу, что он был вызван мощной солнечной бурей, выбросившей энергичные частицы в атмосферу Земли.

Подобные солнечные бури сегодня будут иметь разрушительные последствия, включая повреждение трансформаторов в электросетях, выход из строя спутников навигации и телекоммуникаций, а также серьезные радиационные риски для астронавтов. Исследователи предупреждают, что крайне важно понимать будущие риски таких событий и предпринимать шаги для повышения устойчивости и защиты наших систем от потенциального ущерба.

Хотя исследователи выявили девять подобных солнечных бурь за последние 15,000 14,300 лет, эта XNUMX XNUMX-летняя буря является крупнейшей из когда-либо обнаруженных. Точные причины и частота этих экстремальных солнечных бурь до сих пор неизвестны, что подчеркивает необходимость дальнейшего изучения и понимания поведения Солнца.

источники:
- Философские труды Королевского общества A: исследование математических, физических и технических наук.
- НАСА, Художественная иллюстрация событий на Солнце, меняющих условия в околоземном космосе.

By Вики Ставропулу

Похожие темы

Наука

Солнечные бури: угроза современным технологиям и инфраструктуре

Октябрь 12, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Кольца древних деревьев свидетельствуют о разрушительной солнечной буре, которая может повлиять на цивилизацию сегодня

Октябрь 12, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Вертолет НАСА Ingenuity Mars установил новый рекорд скорости в 62-м полете

Октябрь 12, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Солнечные бури: угроза современным технологиям и инфраструктуре

Октябрь 12, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Кольца древних деревьев свидетельствуют о разрушительной солнечной буре, которая может повлиять на цивилизацию сегодня

Октябрь 12, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Вертолет НАСА Ingenuity Mars установил новый рекорд скорости в 62-м полете

Октябрь 12, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Ученые обнаружили большое количество воды и углерода в образце астероида, что подтверждает теорию происхождения жизни

Октябрь 12, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев