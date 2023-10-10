Крупнейшая солнечная буря в истории могла разрушить современное общество

Ученые недавно обнаружили доказательства крупнейшей солнечной бури, когда-либо зарегистрированной, благодаря анализу колец древних деревьев в Южных Французских Альпах. Всплеск уровня радиоуглерода, обнаруженный в кольцах, предполагает, что примерно 14,300 XNUMX лет назад произошла мощная солнечная буря. Такой шторм такого масштаба мог бы иметь катастрофические последствия для современного общества, потенциально вызывая массовые отключения электричества и нарушая работу спутниковых и телекоммуникационных систем.

Команда исследователей из различных учреждений, в том числе из Коллеж де Франс, CEREGE, IMBE, Университета Экс-Марсель и Университета Лидса, провела свой анализ путем измерения уровня радиоуглерода в древних деревьях, сохранившихся на берегах реки Друзе недалеко от Гапа. Франция. Они сравнили всплеск уровня радиоуглерода с измерениями содержания бериллия в ледяных кернах Гренландии, что привело их к предположению, что всплеск был вызван массивной солнечной бурей, известной как событие Мияке, которая выбросила значительное количество энергичных частиц в атмосферу Земли. .

События Мияке, названные в честь японского учёного, впервые их обнаружившего, представляют собой редкие и чрезвычайно мощные солнечные бури, которые никогда не наблюдались напрямую. На данный момент идентифицировано только девять событий, последнее из которых произошло в 993 и 774 годах нашей эры. Ученые до сих пор не до конца понимают природу этих экстремальных штормов и почему они возникают. Продолжаются исследования по определению их причин, частоты и возможности их прогнозирования.

Исследование подчеркивает ограничения, связанные с использованием исключительно инструментальных измерений солнечной активности, которые стали доступны только с 17 века. Древние годичные кольца, а также измерения бериллия в ледяных кернах дают ценную информацию о поведении Солнца в прошлом. Таким образом, они способствуют лучшему пониманию долгосрочных закономерностей Солнца.

Открытие этой массивной солнечной бури служит напоминанием о потенциальных рисках, связанных с мощной солнечной активностью. Понимание и прогнозирование таких событий может иметь решающее значение для смягчения их потенциального воздействия на наше все более зависимое от технологий общество.

источники:

– Исследование под руководством Эдуарда Барда, профессора климата и эволюции океана в Коллеж де Франс и CEREGE.

– В исследовании приняли участие такие учреждения, как Коллеж де Франс, CEREGE, IMBE, Университет Экс-Марсель и Университет Лидса.