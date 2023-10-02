Исследователи обнаружили, что ехидны могут издавать звуки во время сезона размножения

Исследователи недавно обнаружили доказательства того, что ехидны, колючие животные, обитающие в Австралии, способны издавать звуки. Предыдущие дебаты среди ученых ставили под сомнение, обладают ли ехидны, которые поедают термитов и откладывают яйца, способностью издавать звуки. Однако команда из Университета Кертина в Австралии вместе с коллегами из Великобритании зафиксировала записи диких короткоклювых ехидн в национальном парке Дриандра в Западной Австралии. Записи показали, что ехидны ворковали, крякали, хрипели и выдыхали во время сезона размножения, как в одиночку, так и в присутствии другой ехидны.

По словам Кристины Купер, экофизиолога позвоночных из Университета Кертина, тщательный анализ записанных звуков подтвердил, что ехидны действительно способны издавать звуки, что сравнивает их с другими млекопитающими, которые используют акустическую связь. Акустическая коммуникация, которая предполагает использование звуков для привлечения партнеров, защиты или нападения, обмена информацией или общения с другими животными, распространена среди многих наземных позвоночных. Известно, что он развился независимо у различных групп животных, включая млекопитающих, птиц, гекконов, крокодилов и лягушек.

Открытие того, что ехидны издают звуки во время сезона размножения, дает ценную информацию об эволюции звуков животных. Это предполагает, что общий предок однопроходных, таких как ехидны и утконосы, также обладал способностью вокализовать. Однопроходные — яйцекладущие млекопитающие, которые отделились от других млекопитающих миллионы лет назад. Полученные данные еще раз подтверждают идею о том, что акустическая коммуникация с использованием звука, вероятно, возникла от 100 до 200 миллионов лет назад.

Хотя точная цель и значение звуков ехидн остаются неизвестными, исследователи полагают, что они в первую очередь связаны с репродуктивной деятельностью. Исследование проливает свет на поведение этих уникальных австралийских существ и подчеркивает, что еще многое предстоит узнать о ехиднах и их сложных вокализациях.

Источник: Зоологический журнал.