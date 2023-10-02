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Наука

Исследователи обнаружили, что ехидны могут издавать звуки во время сезона размножения

ByГабриэль Бота

Октябрь 2, 2023
Исследователи обнаружили, что ехидны могут издавать звуки во время сезона размножения

Исследователи недавно обнаружили доказательства того, что ехидны, колючие животные, обитающие в Австралии, способны издавать звуки. Предыдущие дебаты среди ученых ставили под сомнение, обладают ли ехидны, которые поедают термитов и откладывают яйца, способностью издавать звуки. Однако команда из Университета Кертина в Австралии вместе с коллегами из Великобритании зафиксировала записи диких короткоклювых ехидн в национальном парке Дриандра в Западной Австралии. Записи показали, что ехидны ворковали, крякали, хрипели и выдыхали во время сезона размножения, как в одиночку, так и в присутствии другой ехидны.

По словам Кристины Купер, экофизиолога позвоночных из Университета Кертина, тщательный анализ записанных звуков подтвердил, что ехидны действительно способны издавать звуки, что сравнивает их с другими млекопитающими, которые используют акустическую связь. Акустическая коммуникация, которая предполагает использование звуков для привлечения партнеров, защиты или нападения, обмена информацией или общения с другими животными, распространена среди многих наземных позвоночных. Известно, что он развился независимо у различных групп животных, включая млекопитающих, птиц, гекконов, крокодилов и лягушек.

Открытие того, что ехидны издают звуки во время сезона размножения, дает ценную информацию об эволюции звуков животных. Это предполагает, что общий предок однопроходных, таких как ехидны и утконосы, также обладал способностью вокализовать. Однопроходные — яйцекладущие млекопитающие, которые отделились от других млекопитающих миллионы лет назад. Полученные данные еще раз подтверждают идею о том, что акустическая коммуникация с использованием звука, вероятно, возникла от 100 до 200 миллионов лет назад.

Хотя точная цель и значение звуков ехидн остаются неизвестными, исследователи полагают, что они в первую очередь связаны с репродуктивной деятельностью. Исследование проливает свет на поведение этих уникальных австралийских существ и подчеркивает, что еще многое предстоит узнать о ехиднах и их сложных вокализациях.

Источник: Зоологический журнал.

By Габриэль Бота

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