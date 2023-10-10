Исследователи обнаружили в Аризоне древние растения агавы, которые сохранились на протяжении тысячелетий

Исследователи обнаружили свидетельства существования немодифицированных видов растений агавы, которые выращивались ранними цивилизациями в Аризоне, в том числе народом Хохокам, жившим между 300 и 1500 годами нашей эры. Растения агавы имели экономическое и социальное значение в Америке уже более 9,000 лет. До выращивания кукурузы агава была важным источником углеводов для этих древних культур. Жители Хохокама использовали сельскохозяйственные методы, такие как строительство террас для сухого выращивания агавы, чтобы увеличить свой сельскохозяйственный потенциал.

Исследование, опубликованное в журнале Annals of Botany, подчеркивает важность этих древних видов агавы. Хотя многие сельскохозяйственные культуры, произрастающие в Америке, были сильно модифицированы европейскими колонистами и их потомками, эти агавы, одомашненные до контакта, оставались практически неизменными на протяжении веков. Исследователи полагают, что защита этих видов агавы имеет решающее значение, учитывая возросший интерес к изучению выживших диких родственников современных культур.

Открытие этих древних растений агавы дает ценную возможность изучить типы культур, выращиваемых древними фермерами, и изучить преимущества выращивания сегодня культур, адаптированных к засухе, с использованием устойчивых агроэкологических методов. Венди Ходжсон, ведущий автор статьи, подчеркивает важность понимания современных ландшафтов как наследия прошлой человеческой деятельности, а не как нетронутой среды обитания. Она надеется, что сотрудничество с археологами и коренными народами еще больше расширит наше понимание древних методов ведения сельского хозяйства.

Это исследование способствует постоянным усилиям Ботанического сада пустыни по документированию и изучению видов агавы по всей Аризоне, юго-западу и северной Мексике. Повторное открытие этих одомашненных агав до контакта демонстрирует богатую историю выращивания растений в регионе. Сохраняя и изучая эти древние виды растений, исследователи могут получить представление об устойчивых методах ведения сельского хозяйства, применявшихся ранними цивилизациями.

источники:

- Венди С. Ходжсон, «Домашние растения агавы до контакта — живое наследие растений в ландшафте Аризоны», Анналы ботаники (2023). DOI: 10.1093/aob/mcad113

– Phys.org: «Исследователи обнаружили, что агавы доколумбовой эпохи сохранились в ландшафтах Аризоны» (https://phys.org/news/2023-10-pre-columbian-agave-persisting-arizona-landscapes.html)