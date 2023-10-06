Ученые обнаружили гамма-лучи самой высокой энергии от пульсара

Ученые, использующие обсерваторию HESS в Намибии, сделали невероятное открытие — гамма-лучи самой высокой интенсивности, когда-либо зарегистрированные от пульсара, мертвой звезды. Эти гамма-лучи имели энергию 20 тераэлектронвольт, что в миллиарды раз больше энергии видимого света. Это открытие бросает вызов современным теориям генерации импульсных гамма-лучей от пульсаров.

Пульсары — это остатки звезд, взорвавшихся сверхновыми. Эти мертвые звезды невероятно плотны и состоят в основном из нейтронов. Они имеют диаметр всего 20 км и очень быстро вращаются, испуская лучи электромагнитного излучения. Эти лучи, часто называемые импульсами излучения, можно наблюдать, если они пройдут через нашу Солнечную систему.

Ученые полагают, что источником этого излучения являются быстрые электроны, которые рождаются и ускоряются в магнитосфере пульсара по мере движения к его периферии. Магнитосфера состоит из плазмы и электромагнитных полей, которые окружают звезду и вращаются вместе с ней. Когда электроны движутся наружу, они набирают энергию и выделяют ее в виде лучей излучения.

Пульсар Вела, расположенный в созвездии Вела, является самым ярким пульсаром в радиодиапазоне и также излучает гамма-лучи в гигаэлектронвольтном диапазоне. Однако при достижении определенного энергетического порога его излучение резко прекращается. Используя глубокие наблюдения с помощью HESS, ученые теперь обнаружили новый компонент излучения с еще более высокими энергиями, вплоть до десятков тераэлектронвольт.

Это открытие бросает вызов предыдущему пониманию пульсаров и механизмов их высокоэнергетического излучения. Это предполагает, что частицы могут ускоряться посредством процесса, называемого магнитным пересоединением, за пределами магнитосферы пульсара. Однако эта гипотеза все еще сталкивается с трудностями при объяснении того, как возникает такое экстремальное излучение.

Пульсар Вела теперь является рекордсменом по излучению гамма-лучей самой высокой энергии от пульсара. Это открытие открывает новые возможности для обнаружения других пульсаров с помощью высокоэнергетических гамма-лучей и улучшения нашего понимания процессов экстремального ускорения в астрофизических объектах.

источники:

– Журнал Nature Astronomy: https://www.nature.com/articles/s41550-021-01378-2.

– Обсерватория HESS: https://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS/

– Астрономический центр Николая Коперника: http://camk.edu.pl/en/

– Лаборатория астрочастиц и космологии: http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/Welcome.html