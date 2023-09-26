Ученые разработали оптические резонаторы на основе чипов с рекордно низкими УФ-потерями

Исследователи из Йельского университета успешно создали фотонные резонаторы на основе чипов, которые работают в ультрафиолетовой (УФ) и видимой областях спектра, достигая рекордно низких потерь ультрафиолетового света. Эти резонаторы открывают путь к разработке миниатюрных устройств на основе чипов для таких приложений, как спектроскопическое зондирование, подводная связь и квантовая обработка информации.

УФ-фотоника — относительно неисследованная область по сравнению с телекоммуникационной фотоникой и видимой фотоникой. Однако длины волн УФ имеют решающее значение для доступа к определенным атомным переходам в квантовых вычислениях на основе атомов и ионов и возбуждения конкретных флуоресцентных молекул для биохимического зондирования.

Исследователи разработали оптические микрорезонаторы на основе оксида алюминия с беспрецедентно низкими потерями УФ-излучения, сочетая правильный материал с оптимизированной конструкцией и технологиями изготовления. Микрорезонаторы были изготовлены из высококачественных тонких пленок оксида алюминия, изготовленных с использованием масштабируемого процесса атомно-слоевого осаждения (ALD). Большая запрещенная зона оксида алюминия (около 8 эВ) делает его прозрачным для УФ-фотонов.

Чтобы добиться дальнейшего ограничения света и минимизировать потери на рассеяние, исследователи протравили оксид алюминия, чтобы создать ребристые волноводы. С помощью моделирования они определили оптимальную глубину травления. Кроме того, команда создала кольцевые резонаторы с радиусом 400 микрон, добившись подавления потерь излучения менее 0.06 дБ/см на длине волны 488.5 нм и менее 0.001 дБ/см на длине волны 390 нм — рекордно высокий коэффициент качества (добротность) 1.5 × 106 при 390 нм и 1.9 × 106 при 488.5 нм.

Исследователи полагают, что УФ-фотоника дает преимущества в общении благодаря своей большей полосе пропускания и в условиях, когда поглощаются волны других длин волн, например, в подводной среде. Совместимый с КМОП процесс осаждения атомного слоя, используемый при производстве оксида алюминия, также открывает путь для интеграции КМОП с фотоникой на основе аморфного оксида алюминия.

Будущие исследования направлены на разработку кольцевых резонаторов на основе оксида алюминия, которые можно будет настроить на разные длины волн для точного управления длиной волны, а также на создание модуляторов с использованием двух резонаторов, которые интерферируют друг с другом. Исследователи также планируют разработать источник УФ-излучения, интегрированный в фотонную интегральную схему (PIC), чтобы создать полноценную УФ-систему на основе PIC.

источники:

– Chengxing He et al., Оптические микрорезонаторы на основе оксида алюминия со сверхвысокой добротностью в УФ- и синем диапазонах, Optics Express (2023). DOI: 10.1364/OE.492510

– Цитата: Исследователи изготавливают оптические резонаторы на основе чипов с рекордно низкими потерями УФ-излучения (2023 г., 26 сентября), получено 26 сентября 2023 г. с https://phys.org/news/2023-09-fabricate-chip-based-optical-resonators- ув.html