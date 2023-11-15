Новая технология позволяет точно контролировать свойства наночастиц для технологий чистой энергетики

Исследователи Массачусетского технологического института и их коллеги разработали революционную методику, включающую ионное облучение для управления размером, составом и другими важными свойствами наночастиц. Эти наночастицы необходимы для различных экологически чистых энергетических и экологических технологий. Команда успешно продемонстрировала, что наночастицы, созданные с помощью этого метода, превосходят свои аналоги, полученные традиционным способом.

Исследователи полагают, что материалы, над которыми они работали, могут произвести революцию в таких технологиях, как топливные элементы, которые используются для выработки электроэнергии без выбросов CO2, и производство чистого водородного сырья для химической промышленности с помощью электролизеров. За счет повышения производительности этих жизненно важных катализаторов значительно увеличивается потенциал преобразования чистой энергии и энергоэффективных вычислительных устройств.

Традиционно катализаторы, изготовленные из металлоксидных материалов, сталкивались с такими проблемами, как низкая долговечность из-за укрупнения частиц металлического катализатора при высоких температурах. Это привело к потере площади поверхности и активности. Чтобы преодолеть эти ограничения, исследовательская группа применила метод, называемый растворением металла, при котором наночастицы металла осаждаются из основного оксида на поверхность электрода. Такое закрепление делает наночастицы более стабильными и приводит к значительному прогрессу в преобразовании чистой энергии.

Контроль точных свойств наночастиц, образующихся в результате распада, оказался сложной задачей. Однако исследователи обнаружили многообещающее решение в виде ионного облучения. Направляя луч ионов на электрод и одновременно выделяя на его поверхность металлические наночастицы, команда добилась точного контроля над размером, составом, плотностью и расположением наночастиц.

Более того, ионное облучение позволило исследователям создавать более мелкие частицы, диаметром до двух миллиардных долей метра, что превосходит возможности традиционных методов. Облучая определенные элементы, такие как никель, они также смогли изменить состав наночастиц, что позволило создавать многоэлементные наночастицы или сплавы с более высокой каталитической активностью.

Команда продемонстрировала, что ионное облучение не только способствует образованию наночастиц, но и вызывает дефекты в структуре электрода, увеличивая плотность получаемых наночастиц.

Помимо обеспечения точного контроля над свойствами наночастиц, облучение давало возможность чрезвычайного пространственного контроля. Это означает, что исследователи потенциально могут «написать» или спроектировать конкретные наноструктуры, сфокусировав ионный луч, который имеет огромный потенциал для хорошо контролируемых микро- и наноструктур.

В целом, этот новый метод открывает захватывающие возможности для развития технологий экологически чистой энергетики за счет оптимизации свойств наночастиц катализатора, что приводит к повышению эффективности и производительности.

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Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое ионное облучение?

Ионное облучение — это метод, который включает бомбардировку материала пучками заряженных частиц, чтобы вызвать определенные изменения его свойств.

Что такое наночастицы?

Наночастицы — это микроскопические частицы размером от 1 до 100 нанометров. Благодаря своему небольшому размеру они обладают уникальными свойствами, что делает их весьма полезными в различных областях, включая нанотехнологии, электронику и медицину.

Что такое катализаторы?

Катализаторы – это вещества, которые ускоряют химические реакции, не расходуясь в процессе. Они обеспечивают альтернативный путь реакции с более низкой энергией активации, позволяя реакциям протекать быстрее при более низких температурах.

Что такое топливные элементы?

Топливные элементы — это устройства, которые производят электричество путем преобразования химической энергии топлива, например водорода, в электрическую энергию посредством электрохимической реакции. Они экологически чисты, эффективны и способны обеспечить устойчивую электроэнергию для различных применений.

Что такое расслоение металла?

Растворение металла — это процесс, при котором наночастицы металла осаждаются из основного оксида и внедряются в электрод, повышая его стабильность и каталитическую активность.

Источник: [Новости MIT](https://news.mit.edu/2023/nanoparticles-clean-energy-ion-irradiation-0222)