Новая статья: Раскрытие скрытых закономерностей графена с помощью аналитических решений

Исследователи из испанского IMDEA Nanoscience, Международного физического центра Доностии в Икербаске и Университета Ополе в Польше совершили значительный прорыв в понимании формирования квазиидеальных одномерных муаровых узоров в скрученном двухслойном графене. Изучая влияние деформации в муаровых системах, состоящих из сотовых решеток, команда пролила свет на сложное поведение электронов внутри этих структур.

Формирование этих одномерных муаровых узоров, которые естественным образом возникают при приложении силы деформации к сложенным двумерным материалам, является результатом взаимодействия между скручиванием и деформацией. Исследователи обнаружили простую связь между этими двумя факторами и коэффициентом Пуассона материала, который играет решающую роль в коллапсе элементарной ячейки обратного пространства. Этот коллапс приводит к возникновению одномерного поведения, характеризующегося двумя периодичностями.

Доктор Пьер Панталеон и руководитель группы профессор Пако Гвинея из IMDEA Nanoscience инициировали это исследование после того, как заметили аномалию в визуализации напряженного двухслойного графена. С помощью доктора Андреаса Синнера из Опольского университета они тщательно проанализировали происхождение этой аномалии и обнаружили захватывающую трансформацию, происходящую в реальном пространстве. Напряженный графен продемонстрировал появление почти идеальных одномерных муаровых узоров, обнажая скрытые каналы внутри материала.

Ранее ученые считали подобные закономерности ошибками проектирования или артефактами. Тем не менее, исследовательская группа теперь укрепила понимание того, что эти структуры являются естественным явлением в гексагональных сотовых решетках, таких как графен. Исследователи открыли новые горизонты, представив аналитические решения для определения критической деформации, необходимой для создания этих одномерных каналов. Примечательно, что это решение основано на двух переменных: угле закручивания и коэффициенте Пуассона материала.

Это революционное открытие открывает путь к разработке новых материалов на поверхностях, которые могут использовать эти одномерные каналы. Внутри этих каналов электроны удерживаются, что демонстрирует отход от свободного движения, наблюдаемого в традиционном 2D-графене. Более того, электроны внутри этих каналов демонстрируют преимущественное направление движения.

Работа команды не только дает свежий взгляд на поведение скрученного двухслойного графена, но и предлагает четкое аналитическое выражение для описания этого явления. Это элегантное решение раскрывает скрытую динамику графена и потенциально может вдохновить на создание инновационных материалов с индивидуальными свойствами.

FAQ

Вопрос: Что такое муаровые узоры?

Ответ: Муаровые узоры — это сложные повторяющиеся узоры, которые возникают при наложении двух похожих, но слегка смещенных узоров, создавая визуально поразительный эффект.

Вопрос: Что такое скрученный двухслойный графен?

Ответ: Под скрученным двухслойным графеном понимаются два слоя графена, уложенные под небольшим углом скручивания, что приводит к уникальным свойствам и поведению по сравнению с отдельными слоями графена.

Вопрос: Что такое коэффициент Пуассона?

Ответ: Коэффициент Пуассона — это константа, специфичная для материала, которая описывает сжатие или расширение материала в ответ на деформацию в перпендикулярных направлениях.

Вопрос: Как можно применить эти выводы?

Ответ: Аналитические решения, обнаруженные исследователями, дают представление о критической деформации, необходимой для создания одномерных каналов в материалах. Это открывает возможности для разработки новых материалов с индивидуальными свойствами и ограниченным движением электронов.