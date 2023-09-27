Динамическая настройка трения в графене: прорыв в управлении поверхностью

Команда под руководством профессора Розы Эспиноза-Марзал из Университета Иллинойса Урбана-Шампейн сделала революционное открытие в области контроля трения. Благодаря своим исследованиям они продемонстрировали способность динамически настраивать трение на поверхности графена с помощью внешних электрических полей. Это открытие открывает новые возможности для контроля трения в микро- и наноустройствах, потенциально снижая потребление энергии и улучшая производительность различных систем.

Трение играет решающую роль как в природных, так и в искусственных системах, влияя на скользящие контакты, износ материала и течение жидкости по поверхностям. Традиционно трение контролировалось с помощью пассивных средств, таких как выбор материала и шероховатость поверхности. Однако растет интерес к исследованию систем, в которых трение можно динамически регулировать в режиме реального времени.

Одним из многообещающих подходов к достижению динамического контроля трения является использование внешних электрических полей. Эти поля могут изменять свойства смазочных материалов, поверхностей материалов и их взаимодействия. Исследователи подчеркивают потенциал 2D-материалов, в частности графена, в этой области благодаря его механической прочности, химической и термической стабильности.

Графен, двумерная форма углерода, известен своими исключительными свойствами и его часто называют «чудо-материалом». Поверхности с графеновым покрытием обычно демонстрируют очень низкое трение. Однако исследовательская группа продемонстрировала, что при приложении электрического поля трение на поверхностях с графеновым покрытием можно «включить», создав более высокое состояние трения. Затем этим состоянием можно управлять и переключить обратно в состояние с меньшим трением без необходимости больших электрических смещений.

Последствия этого открытия значительны. Он потенциально может снизить потребление энергии в нано- и микроэлектромеханических системах, а также позволит обеспечить динамический контроль трения. Уменьшая износ и коррозию, связанные с применением прямого смещения, этот прорыв открывает новые возможности для контроля поверхности и оптимизации системы.

Это исследование открывает захватывающие возможности для будущего контроля трения. Возможность динамической настройки трения на месте может произвести революцию в различных отраслях, от производства до транспорта. При дальнейшем развитии и совершенствовании эта технология может привести к созданию более эффективных и долговечных систем, приносящих пользу как нашей повседневной жизни, так и окружающей среде.

Источник: Инженерный колледж Грейнджера Университета Иллинойса (DOI: 10.1038/s41467-023-41375-7).