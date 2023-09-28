Управление трением на поверхности графена с помощью электрических полей

Исследовательская группа из Университета Иллинойса Урбана-Шампейн и Калифорнийского университета открыла новый метод динамической настройки и контроля трения на поверхности графена с использованием внешних электрических полей. Трение играет решающую роль в различных системах, включая поведение скользящих контактов, износ материала и течение жидкости по поверхностям. Способность активно контролировать трение становится все более важной по мере роста популярности микро- и наноустройств.

Исследователи изучили трение при наноразмерном контакте между графеновыми полевыми транзисторами (FET) и наконечником атомно-силовой микроскопии (AFM). Они обнаружили, что, модулируя уровень легирования графена с помощью внешнего электрического поля, трение можно усилить и настроить. В частности, когда графен контактировал с полупроводниковыми наконечниками, трение было чувствительно к плотности заряда в графене.

Одним из наиболее перспективных методов управления трением является использование внешних электрических полей. Эти поля могут изменять свойства смазочных материалов, поверхностей материалов и взаимодействия между ними. Команда исследователей считает, что 2D-материалы, такие как графен, являются отличным выбором для проектирования взаимодействующих поверхностей благодаря их высокой механической прочности, химической и термической стабильности.

Традиционно поверхности, покрытые графеновыми пленками, демонстрируют очень низкое трение. Однако исследователи обнаружили, что, подвергая поверхность, покрытую графеном, воздействию электрического поля при правильных условиях, можно «включить» трение. Затем системой можно было бы управлять в этом состоянии более высокого трения, а затем снова переключиться в состояние с более низким трением, и все это без применения больших электрических смещений между контактирующими поверхностями.

Это открытие потенциально может значительно снизить потребление энергии в нано- и микроэлектромеханических системах и обеспечить динамический контроль трения. Это также снижает повышенный износ и коррозию поверхностей скольжения при приложении прямого смещения. Исследовательская группа считает, что их работа проложит путь к новым подходам в дизайне поверхностей и будет способствовать прогрессу в различных областях.

источники:

– Университет Иллинойса Урбана-Шампейн

– Калифорнийский университет