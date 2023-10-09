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Наука

Ученые открыли энергоэффективный метод производства карбамида

ByГабриэль Бота

Октябрь 9, 2023
Ученые открыли энергоэффективный метод производства карбамида

Ученые из Технологического университета Квинсленда нашли способ производить мочевину при комнатной температуре, устраняя необходимость в энергоемком процессе, обычно используемом при производстве синтетических удобрений. Мочевина является важнейшим азотным удобрением, которое поддерживает около 27% посевов населения мира. Это также ключевое сырье для таких отраслей, как фармацевтика, косметика и производство пластмасс.

Традиционно синтетическую мочевину производят путем реакции аммиака и углекислого газа при высоких температурах и давлениях. Однако новое решение, предложенное исследовательской группой, включает химическую реакцию между азотом и окисью углерода с использованием катализатора на основе графена при комнатной температуре и атмосферном давлении. Этот подход существенно снижает энергозатраты по сравнению с традиционными методами, что делает его многообещающим достижением в производстве карбамида.

Хотя исследование в настоящее время находится на теоретической стадии, команда определила многообещающий катализатор для устойчивого и энергоэффективного синтеза мочевины. Сейчас они сотрудничают с другими исследовательскими группами для дальнейшего развития и продвижения к практическому применению этой технологии.

Результаты исследования под названием «Соединение CN, обеспечиваемое разрывом связей NN для электрохимического производства мочевины», были опубликованы в журнале Advanced Functional Materials.

Этот инновационный метод производства мочевины может принести большую пользу сельскому хозяйству и обрабатывающей промышленности, предоставляя более устойчивое и экономически эффективное решение. Снижая потребление энергии, это развитие согласуется с глобальными усилиями по сокращению выбросов углекислого газа и обеспечению экологической устойчивости.

источники:
– Квинслендский технологический университет
– Передовые функциональные материалы

By Габриэль Бота

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