Ученые открыли энергоэффективный метод производства карбамида

Ученые из Технологического университета Квинсленда нашли способ производить мочевину при комнатной температуре, устраняя необходимость в энергоемком процессе, обычно используемом при производстве синтетических удобрений. Мочевина является важнейшим азотным удобрением, которое поддерживает около 27% посевов населения мира. Это также ключевое сырье для таких отраслей, как фармацевтика, косметика и производство пластмасс.

Традиционно синтетическую мочевину производят путем реакции аммиака и углекислого газа при высоких температурах и давлениях. Однако новое решение, предложенное исследовательской группой, включает химическую реакцию между азотом и окисью углерода с использованием катализатора на основе графена при комнатной температуре и атмосферном давлении. Этот подход существенно снижает энергозатраты по сравнению с традиционными методами, что делает его многообещающим достижением в производстве карбамида.

Хотя исследование в настоящее время находится на теоретической стадии, команда определила многообещающий катализатор для устойчивого и энергоэффективного синтеза мочевины. Сейчас они сотрудничают с другими исследовательскими группами для дальнейшего развития и продвижения к практическому применению этой технологии.

Результаты исследования под названием «Соединение CN, обеспечиваемое разрывом связей NN для электрохимического производства мочевины», были опубликованы в журнале Advanced Functional Materials.

Этот инновационный метод производства мочевины может принести большую пользу сельскому хозяйству и обрабатывающей промышленности, предоставляя более устойчивое и экономически эффективное решение. Снижая потребление энергии, это развитие согласуется с глобальными усилиями по сокращению выбросов углекислого газа и обеспечению экологической устойчивости.

источники:

– Квинслендский технологический университет

– Передовые функциональные материалы