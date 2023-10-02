Исследователи обнаружили многообещающее лечение больничного супербактерия

Исследование, проведенное Марией Соледад Рамирес, исследователем устойчивости к антибиотикам из Калифорнийского университета в Фуллертоне, и ее командой, выявило потенциальный вариант лечения Acinetobacter baumannii, супербактерии, часто встречающейся в больницах и устойчивой ко многим антибиотикам. Этот тип бактерий, также известный как устойчивый к карбапенемам Acinetobacter baumannii или CRAB, представляет значительную угрозу для уязвимых пациентов с ослабленной иммунной системой.

Исследователи сосредоточились на тестировании различных штаммов молочнокислых бактерий (МКБ), чтобы определить их эффективность в подавлении роста A. baumannii. Среди протестированных штаммов Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 оказался особенно эффективным в предотвращении роста клеток A. baumannii и даже в их гибели.

Рамирес отмечает, что молочнокислые бактерии перспективны в качестве потенциального средства лечения инфекций, вызванных A. baumannii. В исследовании также изучается, как различные штаммы LAB могут бороться с CRAB с помощью различных тестов и изучения генетического ответа A. baumannii. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Результаты исследования показывают, что Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 обладает способностью бороться с A. baumannii, что обеспечивает потенциальный альтернативный вариант лечения этих инфекций. Однако необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этих результатов и разработки этого потенциального лечения.

Исследовательская группа, в которую входят Николас Сальзамеда, председатель и профессор химии и биохимии CSUF, а также студенты бакалавриата Брия Гаска и Нардин Джорджос, также подчеркнули важность продолжения исследований и разработки новых антибиотиков для борьбы с бактериями с множественной лекарственной устойчивостью. Это исследование потенциально может спасти миллионы жизней во всем мире.

Это исследование стало значительным достижением для Гаски, которая работала вместе с Рамиресом в течение прошлого года, получая ценный исследовательский опыт и развивая свои знания и навыки в области молекулярной биологии и биотехнологии. Гаска надеется, что ее участие в этом исследовании продемонстрирует ее преданность делу и доверие к будущим работодателям в области исследований.

Сотрудники исследования, в том числе первый автор Сесилия Родригес, приглашенный ученый из Аргентины, сыграли жизненно важную роль в предоставлении штаммов молочнокислых бактерий и внесении вклада в общий исследовательский проект.

Результаты этого исследования представляют собой многообещающий шаг вперед в разработке новых методов лечения устойчивых к карбапенемам инфекций Acinetobacter baumannii, помогая бороться с этим стойким и сложным больничным супербактерием.

источники:

– Сесилия Родригес и др., Антимикробная активность Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 и ее влияние на фенотипические и транскрипционные ответы у Acinetobacter baumannii, устойчивых к карбапенемам, Scientific Reports (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-41334-8

– Калифорнийский государственный университет, Фуллертон (источник)