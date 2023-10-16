Ученые обнаружили наиболее полный скелет саблезубого сумчатого животного в пустыне Татакоа в Колумбии

Недавно исследователи сделали захватывающее и важное открытие в колумбийской пустыне Татакоа — самый полный скелет саблезубого сумчатого животного, когда-либо найденный. Ожидается, что эта находка даст ценную информацию об этих загадочных существах, живших примерно 13 миллионов лет назад.

Саблезубое сумчатое животное, известное как Anachlysictis gracilis, принадлежало к группе хищных млекопитающих, называемых спарассодонтами, которые населяли Южную Америку в постдинозавровую кайнозойскую эпоху. Ранее в ходе ограниченных встреч с этим видом были обнаружены только фрагменты нижней челюсти и несколько других останков. Однако это новое открытие заполняет значительный пробел в наших представлениях о саблезубых сумчатых.

Раскопанный скелет был найден в пустыне Ла-Татакоа, которая когда-то была пышным тропическим лесом, напоминающим современную Амазонку. Доктор Каталина Суарес, руководившая анализом останков, отметила, что эта находка позволила исследователям получить новое представление о характеристиках и образе жизни этих вымерших хищников.

A. gracilis принадлежал к семейству Thylacosmilidae, известному своими изогнутыми саблевидными клыками. Доктор Хавьер Луке, также участвовавший в исследовании, подтвердил, что это колумбийское ископаемое тесно связано с Thylacosmilus, наиболее широко известным саблезубым сумчатым. Thylacosmilidae — отдельное семейство, характеризующееся длинными изогнутыми верхними клыками и передним продолжением челюсти, напоминающим ножны.

Изучая коренные зубы и нижнюю челюсть, исследователи пришли к выводу, что A. gracilis был гиперплотоядным животным весом около 23 кг, похожим на современную рысь. Его диета, вероятно, состояла из более мелких млекопитающих, таких как сумчатые, грызуны и даже приматы, которые жили в его среде обитания.

Дальнейшие исследования будут сосредоточены на изучении других костей скелета, чтобы понять его движение, позу и пищевое поведение. Хорошо сохранившаяся окаменелость сейчас находится в Музее естественной истории Ла-Татакоа, что вносит свой вклад в палеонтологическое богатство региона.

Это исследование демонстрирует важность поддержки палеонтологической научной деятельности в Неотропах для открытия новых открытий и улучшения нашего понимания истории эволюции и биоразнообразия. В исследовании приняли участие учреждения из Аргентины, Колумбии, США, Японии, Панамы и Великобритании.

Источник: д-р Каталина Суарес, д-р Хавьер Луке, д-р Эдвин Кадена и различные учреждения из Аргентины, Колумбии, США, Японии, Панамы и Великобритании.