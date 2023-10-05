Обнаружен новый маршрут миграции людей из Африки через регион Левант

Исследовательская группа, состоящая из представителей Иорданского университета, Университета Ярмука, Китая, Австралии и Великобритании, сделала революционное открытие, касающееся нового маршрута миграции людей из Африки через регион Левант. Изучая доказательства из различных районов южной иорданской пустыни, команда смогла отследить древние следы и проанализировать возраст почвы и горных пород, используя передовые методы.

Исследование, как сообщает иорданское информационное агентство «Петра», позволило определить возраст древних озерных отложений в разных частях центральной и южной Иордании. Эти отложения указывают на образование озер в периоды времени, тесно связанные с ранними миграциями людей из Африки. Команда также обнаружила каменные орудия среднего каменного века недалеко от района Вади Грендель, прилегающего к одному из озер, возрастом 84,000 XNUMX лет.

Это революционное открытие указывает на новый путь миграции людей из Африки через регион Левант. Присутствие этих озер в пустыне на юге Иордании предполагает влажный климат в тот период, подчеркивая восприимчивость региона к изменению климата.

Это исследование дает ценную информацию о передвижении древних людей и их способности адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды. Это расширяет наше понимание моделей миграции людей и маршрутов, по которым люди распространялись по земному шару.

В целом, это исследование проливает свет на важную главу в истории человечества, предлагая новые взгляды на динамику миграции и влияние изменения климата на ранние человеческие популяции. Результаты этого исследования могут изменить наше понимание эволюции человека и моделей миграции наших предков.

источники:

– Иорданское информационное агентство (Петра)