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Обнаружен новый маршрут миграции людей из Африки через регион Левант

ByМамфо Брешиа

Октябрь 5, 2023
Обнаружен новый маршрут миграции людей из Африки через регион Левант

Исследовательская группа, состоящая из представителей Иорданского университета, Университета Ярмука, Китая, Австралии и Великобритании, сделала революционное открытие, касающееся нового маршрута миграции людей из Африки через регион Левант. Изучая доказательства из различных районов южной иорданской пустыни, команда смогла отследить древние следы и проанализировать возраст почвы и горных пород, используя передовые методы.

Исследование, как сообщает иорданское информационное агентство «Петра», позволило определить возраст древних озерных отложений в разных частях центральной и южной Иордании. Эти отложения указывают на образование озер в периоды времени, тесно связанные с ранними миграциями людей из Африки. Команда также обнаружила каменные орудия среднего каменного века недалеко от района Вади Грендель, прилегающего к одному из озер, возрастом 84,000 XNUMX лет.

Это революционное открытие указывает на новый путь миграции людей из Африки через регион Левант. Присутствие этих озер в пустыне на юге Иордании предполагает влажный климат в тот период, подчеркивая восприимчивость региона к изменению климата.

Это исследование дает ценную информацию о передвижении древних людей и их способности адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды. Это расширяет наше понимание моделей миграции людей и маршрутов, по которым люди распространялись по земному шару.

В целом, это исследование проливает свет на важную главу в истории человечества, предлагая новые взгляды на динамику миграции и влияние изменения климата на ранние человеческие популяции. Результаты этого исследования могут изменить наше понимание эволюции человека и моделей миграции наших предков.

источники:
– Иорданское информационное агентство (Петра)

By Мамфо Брешиа

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