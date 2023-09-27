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Новый материал демонстрирует многообещающие возможности улавливания переносимых по воздуху частиц COVID-19

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Новый материал демонстрирует многообещающие возможности улавливания переносимых по воздуху частиц COVID-19

Ученые из Соединенного Королевства создали новый материал, который может улучшить защитные покрытия для лица, воздушные фильтры и другие инструменты, используемые для ограничения распространения COVID-19. Материал предназначен для улавливания переносимых по воздуху частиц COVID-19 и уменьшения их передачи.

Вирус SARS-CoV-2, ответственный за COVID-19, состоит из генетического материала, покрытого белками, в том числе шиповидными белками, которые позволяют вирусу связываться с клетками человека и размножаться. Исследователи из Ливерпульского университета использовали эти белки-шипы для разработки мембраны из хлопковых волокон и микросфер аморфного кремнезема. Эти микросферы кремнезема диаметром 50 микрометров были выбраны для предотвращения вдыхания и отделения во время дыхания.

В ходе испытаний специальный хлопко-кремнеземный материал улавливал до 93% частиц SARS-CoV-2 при воздействии аэрозольных белков, что привело к снижению передачи частиц на 65% по сравнению с обычной хлопковой маской. Добавление диоксида кремния оказало лишь минимальное влияние на воздухопроницаемость: падение давления составило 6.2% по сравнению с 8.4% для обычной хлопковой маски.

Использование хлопчатобумажной марли, обработанной диоксидом кремния, демонстрирует большой потенциал в качестве альтернативы нынешним покрытиям для лица и воздушным фильтрам. Он не только улавливает вирусные частицы, но и сохраняет воздухопроницаемость. Исследователи предполагают, что этот материал можно использовать в покрытиях для лица, системах фильтрации воздуха и даже в качестве пробоотборника биоаэрозолей.

Поскольку COVID-19 по-прежнему вызывает беспокойство, ученые во всем мире изучают инновационные способы борьбы с его передачей. Другая группа из Университета Кентукки разработала материал, который связывает вирус с помощью белков-шипов и деактивирует его с помощью протеолитических ферментов при контакте.

Это исследование подчеркивает текущие усилия по улучшению мер защиты от COVID-19. Разрабатывая материалы, которые улавливают и нейтрализуют вирус, ученые работают над повышением безопасности общественных мест и снижением скорости передачи вируса.

источники:
– Исследователи Ливерпульского университета
– Исследователи Университета Кентукки

By Роберт Эндрю

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