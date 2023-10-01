Высокочувствительный и стабильный гибкий электрохимический датчик для обнаружения биомаркеров

Команда исследователей из Университета штата Пенсильвания разработала гибкий электрохимический датчик, который может обнаруживать в поте такие биомаркеры, как глюкоза. Датчик рассчитан на долговременную стабильность и высокую чувствительность, что делает его многообещающим инструментом для неинвазивной диагностики заболеваний и оценки лечения.

Датчик основан на модифицированном нанокомпозитом пористом графене, который обрабатывается лазером для создания стабильного проводящего нанокомпозита. Эта лазерная обработка обеспечивает превосходную чувствительность 1317.69 мкА мм-1 см-2 и сверхнизкий предел обнаружения 0.079 мкм для обнаружения глюкозы. Датчик также способен определять pH и демонстрирует исключительную стабильность, сохраняя чувствительность более 91% в течение 21 дня.

Объединив датчик глюкозы и pH с гибкой микрофлюидной сетью отбора проб пота, исследователи смогли точно определить уровень глюкозы в организме. Это обнаружение было дополнительно откалибровано путем одновременного измерения pH и температуры, что привело к непрерывному и точному мониторингу уровня глюкозы в организме.

До этой разработки датчики пота имели такие ограничения, как низкая чувствительность, ограниченная площадь поверхности и плохая стабильность. Измерение биомаркеров пота представляет собой проблему из-за их низких концентраций и изменчивости, на которую влияют такие факторы, как физические упражнения, диета и окружающая среда.

Пот является богатым источником биомаркеров, которые дают ценную информацию о состоянии здоровья или заболевания человека. Эта инновационная конструкция датчика устраняет предыдущие ограничения и предлагает недорогую, высокочувствительную и долгосрочную стабильную платформу для обнаружения биомаркеров. Он потенциально может произвести революцию в неинвазивных методах диагностики и обеспечить непрерывный мониторинг различных заболеваний.

источники:

Penn State University

Пористый графен, модифицированный нанокомпозитом: нанокомпозитный материал, образованный путем объединения графена и других материалов для повышения проводимости и чувствительности электрохимических датчиков.

Биомаркеры: вещества, которые указывают на состояние здоровья или заболевание в организме.

Лазерная обработка: в данном исследовании процесс использования лазерных технологий для изменения свойств материалов, например создания стабильных проводящих нанокомпозитов.