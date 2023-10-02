Разработка нового топлива обещает более безопасную транспортировку и хранение

Исследователи совершили значительный прорыв в топливной технологии, разработав топливо, которое воспламеняется только при подаче электрического тока. Это достижение может значительно повысить безопасность при транспортировке и хранении топлива.

Топливо, описанное в статье, опубликованной в Журнале Американского химического общества, состоит из жидкого топлива со взвешенными летучими молекулами топлива. Эти молекулы воспламеняются при контакте с кислородом и огнем, создавая риск случайного возгорания. Однако, уменьшив количество источника кислорода, исследователи обнаружили, что могут контролировать горение топлива.

Ключевым компонентом этого нового топлива является ионная жидкость, состоящая из сжиженной соли. Эта соль, имеющая более низкую температуру плавления, чем поваренная соль, составляет основу топлива. Хлор в жидкости заменили на перхлорат, в результате чего получилось вещество, которое горит только при наличии электрического тока. Регулируя напряжение, исследователи смогли контролировать интенсивность пламени и выходную энергию.

Применение этой технологии выходит за рамки транспорта. Топливо потенциально может повысить безопасность транспортных средств за счет включения аварийного выключателя, который может автоматически отключить двигатель в случае чрезвычайной ситуации. Эта функция может оказаться неоценимой в ситуациях, когда водитель или транспортное средство становятся недееспособными.

Хотя концепция этого нового топлива является многообещающей, необходимы дальнейшие испытания для определения его эффективности и совместимости с различными типами двигателей. Как только эти испытания будут завершены, топливо может быть готово к коммерциализации, что произведет революцию в способах хранения и использования топлива.

В заключение отметим, что эта революционная разработка в области топливных технологий потенциально может значительно повысить безопасность при транспортировке и хранении. Используя электрический ток в качестве источника воспламенения, исследователи создали топливо, которое можно контролировать и с которым безопаснее обращаться. При дальнейшем тестировании и доработке эта технология вскоре может быть внедрена в различных отраслях промышленности, что сделает транспортные средства и топливные системы намного безопаснее.

источники:

- Журнал Американского химического общества

– Научно-исследовательская работа по новым топливным технологиям.