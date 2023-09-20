Исследователи разрабатывают биоразлагаемое оптическое волокно для измерения и модуляции электрического тока в организме

Исследователи из Государственного университета Кампинаса, Бразилия, в сотрудничестве с учеными из Института физики имени Глеба Ватагина и Университета Гумма в Японии разработали биосовместимое и биоразлагаемое оптическое волокно, изготовленное из агара — желеобразного вещества, полученного из красных водорослей. Волокно можно использовать для мониторинга и модуляции электрических сигналов в организме человека для различных медицинских целей.

Оптические волокна на основе агара являются альтернативой традиционным телекоммуникационным технологиям, в которых используются стеклянные или пластиковые волокна. Команда исследователей заполнила цилиндрические формы растворами агара для создания оптического волокна. Под воздействием когерентного света волокно создает зернистые световые узоры, известные как спеклы, на которые влияют электрические токи, проходящие через среду. Анализируя эти возмущения в спеклах, можно определить величину и направление электрических стимулов.

Исследование показало, что оптическое волокно на основе агара может надежно измерять электрические токи силой до 100 микроампер (мкА). Потенциальные биомедицинские применения этой технологии огромны. Его можно использовать в качестве биоразлагаемой альтернативы обычным электродам для мониторинга биоэлектрических сигналов в мозге или мышцах. Оптические сигналы, улавливаемые оптоволокном, можно декодировать для диагностики помех. Кроме того, волокно может быть включено в интерфейсы «человек-компьютер» для ассистивных или реабилитационных технологий.

Важным преимуществом оптоволокна на основе агара является его биоразлагаемость, что исключает необходимость хирургического вмешательства по удалению. Исследователи полагают, что, регулируя химический состав материала, они могут улучшить реакцию датчика. Они также предполагают использовать формуемость агара для создания линз и других оптических устройств, чувствительных к электрическому току.

Хотя это исследование все еще находится на ранних стадиях, оно закладывает прочную основу для будущей разработки биомедицинских устройств с использованием биоразлагаемых оптических волокон на основе агара.

Источник: Эрик Фудзивара и др., Оптические датчики на основе агара для измерения электрического тока, Scientific Reports (2023).