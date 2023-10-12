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Разработан новый метод исследования ядерных реакций на короткоживущих изотопах, участвующих в звездных взрывах

ByМамфо Брешиа

Октябрь 12, 2023
Разработан новый метод исследования ядерных реакций на короткоживущих изотопах, участвующих в звездных взрывах

Исследователи разработали новую технику для изучения ядерных реакций, приводящих к звездным взрывам. Этот метод предполагает использование активной временной проекционной камеры (AT-TPC) в сочетании с магнитным спектрометром. Исследование, опубликованное в журнале Physical Review Letters, направлено на изучение короткоживущих ядер, которые трудно исследовать в лаборатории.

AT-TPC способен обнаруживать и идентифицировать частицы, отслеживая их траектории при движении через газонаполненное пространство. С другой стороны, магнитный спектрометр собирает и идентифицирует частицы, выходящие из этой газонаполненной области. Используя этот инновационный подход, ученые смогли измерить важную реакцию, включающую обмен нейтрона из дейтериевой мишени на протон из радиоактивного снаряда, в данном случае на кислород-14.

Эту специфическую реакцию можно сравнить с процессом захвата электронов, который происходит при взрывах массивных звезд. Понимание этих явлений имеет решающее значение для исследователей, чтобы получить представление о том, как они формируют Вселенную и способствуют образованию элементов, обнаруженных на Земле.

Успех этого первоначального измерения открывает возможности для будущих исследований короткоживущих изотопов, которые необходимы для понимания астрономических событий. Реакции, которые можно изучить с помощью этого метода, оказывают существенное влияние на эволюцию взрывающихся звезд и элементов, которые они производят. Будущие исследования будут направлены на решение одного из фундаментальных вопросов ядерной физики: происхождения элементов.

Сочетание метода Active Target с магнитным спектрометром позволяет исследователям исследовать радиоактивные ядра и моделировать их поведение в звездной среде. В Национальной сверхпроводниковой циклотронной лаборатории (ныне Центр обработки пучков редких изотопов) команда использовала AT-TPC в сочетании с магнитным спектрометром S800 для измерения реакции перезарядки между пучком радиоактивного кислорода-14 и дейтериевой мишенью.

Этот тип измерений стал возможен благодаря высокой светимости и чувствительности метода активной мишени, в котором материал мишени (в данном случае газообразный дейтерий) также выступает в качестве детекторной среды. AT-TPC был заполнен газообразным дейтерием, а пучок радиоактивного кислорода-14 генерировался с помощью связанной циклотронной установки и вводился в камеру. Два протона низкой энергии, образовавшиеся в результате реакции, были обнаружены по их трекам, а азот-14, вышедший из целевого объема, был обнаружен спектрометром S800.

Раньше такие измерения были невозможны из-за чрезвычайно низких энергий протонов после реакции, что затрудняло их наблюдение при использовании твердой мишени. Но с помощью AT-TPC исследователи теперь могут исследовать эту реакцию на других короткоживущих изотопах, доступных в Центре по изучению пучков редких изотопов.

Исследование было проведено совместными усилиями ученых из Университета штата Мичиган, Университета Сантьяго в Испании, Университета Майнца в Германии, Аргоннской национальной лаборатории и Национальной лаборатории Ок-Риджа.

Источник: С. Жиро и др., Силы Гамова-Теллера β+ от нестабильного O14 через реакцию (d,He2) в обратной кинематике, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.130.232301 [Министерство энергетики США]

источник:
Министерство энергетики США. «Исследователи разрабатывают новый метод изучения ядерных реакций на короткоживущих изотопах, участвующих во взрывах звезд». Phys.org, 12 октября 2023 г.

By Мамфо Брешиа

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