Прорывная технология: нейронные клетки, напечатанные на 3D-принтере, имитируют архитектуру мозга

Исследователи из Оксфордского университета разработали метод 3D-печати нервных клеток, имитирующих архитектуру коры головного мозга, что может привести к индивидуальному восстановлению людей, перенесших травмы головного мозга. Травмы головного мозга, такие как травма, инсульт и операции по поводу опухоли головного мозга, часто приводят к повреждению коры головного мозга, влияя на когнитивные функции, движение и общение. Ежегодно около 70 миллионов человек во всем мире страдают от черепно-мозговых травм, поэтому необходимость в эффективном лечении имеет решающее значение. Регенеративная терапия тканей с использованием собственных стволовых клеток пациентов предлагает многообещающее решение, но до сих пор не было метода, гарантирующего, что имплантированные стволовые клетки точно имитируют архитектуру мозга.

В этом новаторском исследовании исследователи использовали нервные стволовые клетки человека для создания двухслойной ткани мозга посредством 3D-печати. При имплантации в срезы мозга мыши клетки интегрировались с тканью хозяина как структурно, так и функционально. Кортикальная структура была изготовлена ​​с использованием индуцированных человеком плюрипотентных стволовых клеток (hiPSC), которые обладают потенциалом продуцировать различные типы клеток, обнаруженные в тканях человека. Важно отметить, что hiPSC могут быть получены из собственных клеток пациента, что снижает риск иммунного ответа.

Исследователи планируют и дальше совершенствовать технику печати, стремясь создавать более сложные многослойные ткани коры головного мозга, которые очень напоминают архитектуру человеческого мозга. Помимо лечения травм головного мозга, эти искусственно созданные ткани также можно использовать для оценки лекарств, изучения развития мозга и улучшения понимания когнитивных функций.

Этот прорыв основан на предыдущей работе команды по изобретению и патентованию технологий 3D-печати синтетических тканей и культивируемых клеток. При дальнейшем развитии этот метод может дать надежду людям, получившим травмы головного мозга, и существенно повлиять на область нейробиологии.

источники:

– Природные коммуникации: https://www.nature.com/articles/s41467-020-18121-x