Новое открытие выявило древние радиоволны из галактик, произошедшие миллиарды лет назад

Недавнее открытие астрономов раскрыло удивительное явление, произошедшее примерно 8 миллиардов лет назад: обнаружение радиоволн, исходящих в результате слияния галактик. Что делает это открытие по-настоящему примечательным, так это то, что это самый старый известный пример события, которое долгое время озадачивало ученых – быстрый радиовсплеск (FRB).

Этот взрыв, длившийся менее миллисекунды, высвободил ошеломляющее количество энергии, эквивалентное тому, что наше Солнце производит за тридцать лет. Первоначально всплеск обнаружил австралийский радиотелескоп SKA Pathfinder, расположенный в Западной Австралии. Впоследствии Очень Большой Телескоп Европейской Южной Обсерватории в Чили определил его точное местоположение.

Быстрые радиовсплески, характеризующиеся как тип радиочастотного электромагнитного излучения, представляют собой короткие, но интенсивные всплески энергии, которые превосходят большинство других источников радиоволн на огромных просторах Вселенной. Радиоволны, обладающие самыми длинными длинами волн в электромагнитном спектре, играют решающую роль в различных астрономических наблюдениях.

Хотя соруководитель исследования Райан Шеннон из Технологического университета Суинберна в Австралии сравнивает радиоволны в FRB с теми, которые используются в микроволновых печах, масштаб этого всплеска несравним. Фактически, энергии, выделяемой этим FRB, было бы достаточно, чтобы разогреть в микроволновой печи «миску попкорна, вдвое превышающую размер Солнца».

До этого открытия самый старый из известных быстрых радиовсплесков датировался 5 миллиардами лет назад, что делает эту находку на 3 миллиарда лет старше. Поскольку возраст самой Вселенной составляет примерно 13.8 миллиардов лет, это событие дает неоценимую информацию о ранних стадиях галактических образований и явлений.

Более того, помимо своей древности, этот всплеск также является самым дальним из когда-либо обнаруженных среди FRB, поскольку астрономам приходится преодолевать огромные расстояния для изучения объектов и событий далекого прошлого.

Стюарт Райдер из Университета Маккуори в Австралии, один из руководителей исследования, отмечает: «Теперь мы знаем, что быстрые радиовсплески существуют уже более половины возраста Вселенной».

Хотя точная причина возникновения FRB остается неуловимой, ведущая теория предполагает, что эти вспышки происходят из удивительного типа нейтронной звезды, известной как магнетар. Эти магнетары являются одними из самых экстремальных объектов во Вселенной и обладают потенциалом производить такие необычайные всплески энергии.

Учитывая частоту FRB, по оценкам, ежедневно по всей Вселенной происходит около 100,000 XNUMX, их обнаружение и изучение открывают огромный потенциал для измерения и понимания распределения материи в огромных пустотах между галактиками.

Действительно, эти всплески представляют собой захватывающий рубеж в астрономических исследованиях, обещающий раскрыть новые тайны огромного космического полотна нашей Вселенной.

FAQ

Что такое быстрые радиовсплески?

Быстрые радиовсплески (FRB) — это короткие всплески интенсивного радиочастотного электромагнитного излучения, которые затмевают большинство других источников радиоволн во Вселенной. Они длятся менее миллисекунды, но могут высвободить огромное количество энергии.

Каково значение недавнего открытия древних радиоволн?

Недавнее открытие радиоволн в результате слияния галактик около 8 миллиардов лет назад представляет собой старейший известный пример быстрых радиовсплесков (FRB). Это открытие проливает свет на ранние стадии галактических образований и событий, предлагая ценную информацию об истории Вселенной.

Что является источником быстрых радиовсплесков?

Хотя точный источник FRB остается неопределенным, одна преобладающая теория предполагает, что они происходят от крайнего типа нейтронной звезды, называемой магнетаром. Эти магнетары обладают способностью генерировать интенсивные всплески энергии, наблюдаемые в FRB.

Насколько распространены быстрые радиовсплески?

По оценкам, быстрые радиовсплески происходят где-то во Вселенной примерно 100,000 50 раз в день. Однако количество обнаруженных FRB относительно невелико: только около XNUMX, включая недавно обнаруженный древний всплеск, восходят к галактике их происхождения.