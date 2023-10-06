Революционный материал: в четыре раза прочнее стали и в пять раз легче

Инновационный материал был разработан исследователями и учеными-материаловедами из Калифорнийского университета в Коннектикуте, Колумбийского университета и Брукхейвенской национальной лаборатории. Говорят, что этот материал произведет революцию в различных отраслях, включая производство автомобилей и создание бронежилетов. Сообщается, что этот материал в четыре раза прочнее стали и в пять раз легче.

Исследователи использовали каркас ДНК для создания этого замечательного материала, позволяющего образовывать сложный наноструктурированный кремнезем, похожий на стекло. Хотя стекло обычно считается хрупким из-за дефектов в его структуре, этот новый материал устраняет многие из этих недостатков, в результате чего получается более прочный материал, напоминающий сталь по долговечности.

Процесс создания безупречного большого куска стекла сложен; поэтому исследователи использовали кусочки стекла наноразмеров, собирая их в конструкцию, похожую на рамку. Каждая деталь была покрыта стеклянным покрытием толщиной в несколько сотен атомов. Пустое пространство между деталями способствовало прочности и легкости материала.

Этот новый материал имеет огромный потенциал для производителей автомобилей, поскольку он превосходит сталь по прочности, но при этом значительно легче. Это может привести к созданию более безопасных и экономичных транспортных средств, что произведет революцию в автомобильной промышленности.

Кроме того, превосходная прочность материала делает его очень подходящим для бронежилетов. Он может обеспечить усиленную защиту сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, потенциально спасая жизни на поле боя или во время опасных миссий.

Исследование, подробно описывающее этот новаторский материал, было опубликовано в журнале Cell Reports Physical Science в июле этого года. Ожидаются дальнейшие исследования и разработки, поскольку ученые изучают весь потенциал и возможности применения этого необычного материала.

источники:

– Исследование опубликовано в журнале Cell Reports Physical Science: [вставить источник]

– Оригинальная статья: [вставить источник]