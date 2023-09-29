Синтетическая патока: прорыв в промышленной биотехнологии

Ученые из Бразилии и Европы разработали полностью известную и воспроизводимую синтетическую патоку, которую можно использовать в различных промышленных процессах. Патока, побочный продукт производства сахара-сырца, обычно используется в таких отраслях, как производство топливного этанола. Однако изменчивый и неизвестный состав натуральной патоки создает проблемы в научных исследованиях и промышленном применении.

Исследователи, финансируемые FAPESP, стремились создать формулу дрожжей, которая точно имитирует промышленные дрожжи, используемые при переработке патоки. В ходе своих исследований они разработали стандартизированную синтетическую патоку, которую можно использовать в качестве питательной среды для микроорганизмов в лабораториях по всему миру. Это позволяет упростить сравнение результатов и изучение конкретных ингибиторов роста или пищевых компонентов.

Используемая методология включала объединение данных из литературы с предыдущими исследованиями для создания синтетической патоки с полностью определенным составом. Компоненты были проанализированы в отдельных пищевых группах, и были внесены коррективы, чтобы обеспечить поведение дрожжей, подобное тому, которое наблюдается в настоящей патоке. Исследование также показало, что обычно используемая культуральная среда дрожжей YPS не обеспечивает точного физиологического сравнения.

Результаты этого исследования предлагают значительные преимущества как для промышленного использования, так и для научных исследований. Приготовление синтетической патоки теперь можно регулировать в соответствии с конкретными требованиями, что позволяет исследователям разрабатывать новые биопроцессы на основе патоки сахарного тростника, важнейшего сырья в промышленной биотехнологии.

Ожидается, что этот прорыв откроет путь к дальнейшему развитию использования патоки в различных отраслях промышленности. Исследовательская группа состояла из ученых из бразильских учреждений, включая Университет Сан-Паулу и Государственный университет Кампинаса, а также европейских исследователей из Технического университета Дании и немецкого стартапа Nosh.bio GmbH.

В целом, разработка полностью известной синтетической патоки меняет правила игры в области промышленной биотехнологии, обеспечивая более точные исследования и способствуя инновациям в биопроцессах.

источники:

– Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

– ЭврекАлерт!