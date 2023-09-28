Ученые нанесли на карту раннюю зрительную систему крошечной паразитической осы

Нейробиологи из Института Флэтайрон в Нью-Йорке успешно нанесли на карту раннюю зрительную систему микроскопической паразитической осы. Используя передовые методы визуализации, исследователи реконструировали всю систему — от глаз осы до нейронов ее мозга — на синаптическом уровне, что стало первым случаем, когда такая система была полностью реконструирована из одного экземпляра.

Несмотря на свой крошечный размер, оса демонстрирует сложное поведение, например, полет, что подчеркивает удивительную сложность ее маленького мозга. Нейробиологи, участвовавшие в исследовании, были поражены уровнем сложности такого крошечного мозга. Они обнаружили, что мозг осы похож на мозг большего размера, но проще и меньше.

Исследователи полагают, что изучение мозга насекомых может дать ценную информацию о работе более крупных мозгов, включая человеческий мозг. Понимая принципы, лежащие в основе нейронных цепей насекомых, ученые могут применить эти знания для развития инструментов искусственного интеллекта. Возможности человеческого мозга превосходят возможности искусственного интеллекта, и, раскрыв «секретный соус» биологии, исследователи надеются создать более совершенный ИИ.

Для этого исследования команда из Института Флэтайрон сотрудничала с исследователями из исследовательского кампуса Джанелия Медицинского института Говарда Хьюза и Московского государственного университета. В качестве объекта своего исследования они выбрали паразитическую осу Megaphragma viggianii из-за ее микроскопических размеров и способности летать и находить яйца трипсов — насекомых, на которых они откладывают собственные яйца.

Картирование ранней зрительной системы осы было серьезной проблемой для исследователей, которые использовали ионные лучи и электронные микроскопы для создания подробной карты. Предыдущие методы включали использование нескольких образцов, что приводило к различиям между отдельными картами. Этот прорыв позволяет получить полное представление о том, как различные части глаза осы влияют на ее зрение.

В будущем исследователи планируют расширить свои усилия по картированию всего мозга осы. Они полагают, что, изучая самые основные виды мозга в животном мире, они смогут определить правила и механизмы, управляющие сложным поведением, предлагая понимание функций мозга и потенциально улучшая технологию искусственного интеллекта.

источники:

- Текущая биология, «Картирование коннектома зрительной системы у осы Megaphragma viggianii» (doi: 10.1016/j.cub.2023.01.025)