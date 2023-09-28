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Наука

Развитие высокоэффективных фотокаталитических систем очистки воды

ByМамфо Брешиа

сентябрь 28, 2023
Развитие высокоэффективных фотокаталитических систем очистки воды

Совместное исследование научных кругов и промышленных партнеров привело к разработке высокоэффективной фотокаталитической системы для очистки воды. В этой системе используется фотокатализатор TiO2 с высокоупорядоченной нанопористой структурой в сочетании со светодиодами UVA, тонкими водными пленками и системой очистки водой. Целью данного исследования является создание энергоэффективного, масштабируемого и простого фотокаталитического реактора для практического применения в очистке воды.

Традиционные фотокаталитические реакторы часто используют нанопорошковые материалы, которые имеют ограничения с точки зрения эффективности и масштабируемости. Задача заключается в эффективном распределении большого количества фотокатализатора на основе порошка в воде и обеспечении его полной фильтрации перед возвратом очищенной воды в окружающую среду. Чтобы преодолеть эту проблему, исследователи использовали иммобилизованный фотокатализатор, выращенный непосредственно на титановой подложке, что устраняет необходимость в ультрафильтрации и обеспечивает механическую стабильность фотокатализатора.

Добавление тонких водных пленок и очистка воды помогает поддерживать насыщение кислородом в фотореакторе, уменьшая электронно-дырочную рекомбинацию. В ходе реальных испытаний фотокаталитический реактор успешно очистил часто используемую гидромассажную ванну без использования химикатов. За двухмесячный период не наблюдалось увеличения общего количества органических соединений (ТОС) и химического потребления кислорода (ХПК), что указывает на полное окисление органических и биологических веществ в воде.

Исследователи и компания, стоящая за этой разработкой, стремятся к дальнейшему развитию экологически чистых технологий очистки воды. Простая конструкция и масштабируемость фотореактора, а также использование высокостабильных и энергоэффективных светодиодов UVA делают его пригодным для промышленного применения.

Будущие исследования будут сосредоточены на повышении производительности системы в различных условиях воды, особенно на устранении ионных помех в соленой среде. Кроме того, исследователи изучают потенциальное использование этой технологии передового процесса окисления (АОП) для уничтожения ПФАС (вечных химикатов).

Эта разработка приближает нас к созданию высокоэффективных и практичных фотокаталитических систем для очистки воды, обещая более устойчивый подход к очистке воды от органических и биологических загрязнителей.

Источник: Промышленная химия и материалы (DOI: 10.1039/D3IM00053B).

By Мамфо Брешиа

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