Ученые запечатлели протоны в процессе диссоциации с помощью сверхбыстрой электронной камеры

Исследователи из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики и Стэнфордского университета успешно использовали дифракцию сверхбыстрых электронов (UED) для наблюдения за движением атомов водорода внутри молекул аммиака. Выводы группы, опубликованные в журнале Physical Review Letters, демонстрируют потенциал UED в отслеживании атомов водорода и переносе протонов.

Перенос протонов имеет основополагающее значение для многих химических и биологических реакций, таких как ферментный катализ и протонные насосы в клетках. Понимание структурных изменений во время переноса протонов имеет решающее значение, но является сложной задачей из-за их быстрого характера, происходящих в течение фемтосекунд. Современные методы, такие как облучение молекул рентгеновскими лучами, имеют ограничения, поскольку рентгеновские лучи взаимодействуют с электронами, а не с атомными ядрами.

Чтобы преодолеть эти ограничения, исследователи использовали MeV-UED SLAC, сверхбыструю камеру для дифракции электронов. Команда диссоциировала одну из связей водород-азот в аммиаке с помощью ультрафиолетового света, а затем направила луч электронов через молекулу, чтобы захватить дифрагированные электроны. Это позволило им наблюдать отделение атома водорода от ядра азота и возникающие в результате структурные изменения в молекуле.

Доступ к данным как об электронах, так и о ядрах в одном эксперименте оказывается чрезвычайно ценным. Определив, какой компонент инициирует диссоциацию атома, исследователи могут получить представление о процессе реакций диссоциации.

Способность отслеживать протоны в процессе диссоциации имеет важное значение для понимания механизмов переноса протонов в химии и биологии. Традиционные методы, такие как рентгеновская кристаллография и криоэлектронная микроскопия, с трудом обнаруживают протоны, что делает UED многообещающим подходом.

В будущих экспериментах исследователи планируют использовать рентгеновские лучи рентгеновского лазера SLAC, источника когерентного света Linac (LCLS), чтобы сравнить результаты. Они также направлены на повышение интенсивности электронного луча и улучшение временного разрешения для разрешения отдельных этапов диссоциации протонов.

Это исследование открывает новые возможности для изучения переноса водорода и разгадки тайн ключевых химических реакций в различных биологических процессах.

Источник: Национальная ускорительная лаборатория SLAC.

Ссылка:

Элио Г. Шампенуа и др., Фемтосекундная электронная и структурная динамика водорода в аммиаке, полученная с помощью дифракции сверхбыстрых электронов, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.143001.