CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Ученые запечатлели протоны в процессе диссоциации с помощью сверхбыстрой электронной камеры

ByГабриэль Бота

Октябрь 6, 2023
Ученые запечатлели протоны в процессе диссоциации с помощью сверхбыстрой электронной камеры

Исследователи из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики и Стэнфордского университета успешно использовали дифракцию сверхбыстрых электронов (UED) для наблюдения за движением атомов водорода внутри молекул аммиака. Выводы группы, опубликованные в журнале Physical Review Letters, демонстрируют потенциал UED в отслеживании атомов водорода и переносе протонов.

Перенос протонов имеет основополагающее значение для многих химических и биологических реакций, таких как ферментный катализ и протонные насосы в клетках. Понимание структурных изменений во время переноса протонов имеет решающее значение, но является сложной задачей из-за их быстрого характера, происходящих в течение фемтосекунд. Современные методы, такие как облучение молекул рентгеновскими лучами, имеют ограничения, поскольку рентгеновские лучи взаимодействуют с электронами, а не с атомными ядрами.

Чтобы преодолеть эти ограничения, исследователи использовали MeV-UED SLAC, сверхбыструю камеру для дифракции электронов. Команда диссоциировала одну из связей водород-азот в аммиаке с помощью ультрафиолетового света, а затем направила луч электронов через молекулу, чтобы захватить дифрагированные электроны. Это позволило им наблюдать отделение атома водорода от ядра азота и возникающие в результате структурные изменения в молекуле.

Доступ к данным как об электронах, так и о ядрах в одном эксперименте оказывается чрезвычайно ценным. Определив, какой компонент инициирует диссоциацию атома, исследователи могут получить представление о процессе реакций диссоциации.

Способность отслеживать протоны в процессе диссоциации имеет важное значение для понимания механизмов переноса протонов в химии и биологии. Традиционные методы, такие как рентгеновская кристаллография и криоэлектронная микроскопия, с трудом обнаруживают протоны, что делает UED многообещающим подходом.

В будущих экспериментах исследователи планируют использовать рентгеновские лучи рентгеновского лазера SLAC, источника когерентного света Linac (LCLS), чтобы сравнить результаты. Они также направлены на повышение интенсивности электронного луча и улучшение временного разрешения для разрешения отдельных этапов диссоциации протонов.

Это исследование открывает новые возможности для изучения переноса водорода и разгадки тайн ключевых химических реакций в различных биологических процессах.

Источник: Национальная ускорительная лаборатория SLAC.

Ссылка:
Элио Г. Шампенуа и др., Фемтосекундная электронная и структурная динамика водорода в аммиаке, полученная с помощью дифракции сверхбыстрых электронов, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.143001.

By Габриэль Бота

Похожие темы

Наука

MIT разрабатывает имплантируемое устройство для лечения диабета 1 типа

Октябрь 9, 2023 Габриэль Бота
Наука

Геологическая история Зеландии: скрытый континент Земли

Октябрь 9, 2023 Габриэль Бота
Наука

Геолог обнаружил ранее неизвестную тектоническую плиту Понт

Октябрь 9, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

MIT разрабатывает имплантируемое устройство для лечения диабета 1 типа

Октябрь 9, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Геологическая история Зеландии: скрытый континент Земли

Октябрь 9, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Геолог обнаружил ранее неизвестную тектоническую плиту Понт

Октябрь 9, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Спутниковые снимки показывают, что Нью-Йорк тонет из-за различных факторов

Октябрь 9, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев