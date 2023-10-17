Две ледяные планеты-гиганты столкнулись в ослепительном сиянии света

В ходе захватывающего астрономического события две ледяные гигантские экзопланеты столкнулись в ярком свете, выпустив шлейфы пыли, которые астроном-любитель наблюдал в социальных сетях. Эти планеты расположены примерно в 1,800 световых годах от Земли и столкнулись с солнцеподобной звездой. Яркое послесвечение столкновения переместилось перед звездой, заставив ее со временем потускнеть. Звезда была названа ASASSN-21qj в честь сети телескопов, которые первоначально обнаружили затухание видимого света звезды.

Астроном-любитель заметил, что звезда светилась в течение 1,000 дней, что побудило группу астрономов со всего мира продолжить исследование этого явления. Кривая блеска звезды показала, что ее яркость удвоилась в инфракрасном диапазоне за три года, прежде чем она начала тускнеть в видимом свете. Доктор Мэтью Кенворти, соавтор исследования из Лейденской обсерватории в Нидерландах, описал потенциальные последствия такого столкновения, заявив, что остаток будет напоминать звезду, хотя и более тусклый и в семь раз больше по размеру, чем главная звезда. звезда в системе.

В течение двух лет сеть профессиональных астрономов и астрономов-любителей внимательно следила за звездой на предмет любых изменений ее яркости. Доктор Саймон Лок, соавтор из Бристольского университета, объяснил, что их расчеты и компьютерные модели показывают, что температура, размер и продолжительность наблюдаемого светящегося материала соответствуют столкновению двух ледяных гигантских экзопланет.

Ожидается, что образовавшееся в результате столкновения облако пыли распространится по орбите образовавшегося остатка. Этот остаток в конечном итоге станет новой планетой, а окружающий его материал, вероятно, сконденсируется и сформирует группу спутников, которые будут вращаться вокруг него. Свет пылевого облака можно обнаружить с помощью наземных телескопов, а также космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА. Астрономы будут внимательно следить за развитием этого захватывающего события.

источники:

– Бристольский университет

– Лейденская обсерватория

– Журнал природы