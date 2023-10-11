Астрономы обнаружили столкновение планет-гигантов в далекой космической системе

Пост астронома-любителя в социальной сети привел к неожиданному открытию жестокого столкновения двух гигантских экзопланет в далекой космической системе, расположенной на расстоянии 1,800 световых лет от Земли. Столкновение вызвало ослепительную вспышку света и пыли, исходящую от двух ледяных планет.

Открытие было сделано, когда энтузиаст заметил аномалию в кривой блеска звезды, похожей на Солнце, и предупредил сеть профессиональных астрономов и астрономов-любителей. Звезда, названная ASASSN-21qj, испытала значительное увеличение яркости в инфракрасном диапазоне волн за три года до того, как начала тускнеть в видимом свете.

Путем интенсивных наблюдений и анализа исследователи определили, что наиболее вероятным объяснением инфракрасного свечения является столкновение двух ледяных гигантских экзопланет. Компьютерное моделирование и расчеты показали, что размер и температура светящегося материала, а также продолжительность свечения соответствуют столкновению этих планет.

Со временем облако обломков, возникшее в результате удара, переместилось перед звездой, что привело к видимому уменьшению ее яркости. Астрономы прогнозируют, что в ближайшие годы пылевое облако рассеется по орбите остатка столкновения. Это рассеяние света потенциально можно было бы обнаружить с помощью как наземных телескопов, так и космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА (JWST).

Исследователи рады стать свидетелями дальнейшего развития этой системы. Они предполагают, что масса материала, окружающего остаток столкновения, может конденсироваться, образуя серию лун, которые будут вращаться вокруг вновь образовавшейся планеты.

Результаты этого исследования под названием «Послесвечение планетарного столкновения и транзит образовавшегося облака обломков» были опубликованы в журнале Nature.

Источники: Природа.