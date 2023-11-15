Новое исследование раскрывает потенциал предотвращения разрушения ледникового покрова Западной Антарктики

Инновационный международный исследовательский проект, известный как «Чувствительность Западно-Антарктического ледникового щита к двум степеням потепления» (SWAIS2C), пролил свет на возможность предотвращения разрушения Западно-Антарктического ледникового щита (WAIS). Недавнее моделирование ледникового покрова, проведенное группой уважаемых ученых и исследователей, показывает, что WAIS, который, по прогнозам, потеряет массу из-за изменения климата и глобального потепления океана, все еще можно спасти.

Вопреки распространенному мнению, исследователи обнаружили, что сохранение крупнейших шельфовых ледников Земли — Росса и Ронне-Филчнера — имеет решающее значение для стабилизации крупных ледяных регионов во внутренних районах Западной Антарктики. Хотя некоторые океанские впадины под шельфовыми ледниками уже нагреваются, все еще существуют регионы, где лед остается холодным, что дает надежду на сохранение ледникового щита.

Основываясь на существующих данных, ученые утверждают, что если нам удастся сохранить уровень глобального потепления на два градуса Цельсия выше доиндустриального уровня или ниже, то большие шельфовые ледники и WAIS в значительной степени останутся нетронутыми. Этот результат соответствует порогу в 1.5 градуса Цельсия, установленному Парижским климатическим соглашением 2015 года. Если этот порог не будет преодолен, общий вклад Антарктического ледникового щита в повышение уровня моря к 2100 году может быть ограничен диапазоном 0.12–0.44 метра.

Однако, учитывая текущую траекторию, когда глобальная приземная температура, по прогнозам, превысит порог в 1.5 градуса, существует вероятность того, что таяние ледникового покрова приведет к повышению глобального уровня моря на три метра. Крах WAIS будет иметь катастрофические последствия, включая широкомасштабные наводнения и перемещение прибрежных поселений.

Чтобы решить эту насущную проблему, проект SWAIS2C предпринял жизненно важную миссию по извлечению важной экологической информации из льда и отложений на двух разных участках шельфового ледника Росса. Это новаторское предприятие предполагает бурение глубоко на морском дне Антарктики на значительном расстоянии от крупной базы и недалеко от центра WAIS. Собирая керны отложений и анализируя, как шельфовый ледник реагирует на изменяющиеся температуры, проект стремится получить всестороннее понимание чувствительности шельфового ледника Росса и WAIS к прошлому потеплению.

Это новое исследование дает надежду на сохранение WAIS и подчеркивает решающую роль международного сотрудничества в борьбе с изменением климата. Получив более глубокое понимание шельфовых ледников и их реакции на потепление, мы сможем работать над внедрением эффективных мер по смягчению потенциального коллапса и разрушительных последствий WAIS для прибрежных сообществ по всему миру.

Часто задаваемые вопросы

1. Как можно предотвратить разрушение Западно-Антарктического ледникового щита?

Благодаря сохранению шельфовых ледников Росса и Ронне-Фильшнера, которые стабилизируют большие регионы льда во внутренних районах Западной Антарктики, все еще остается надежда предотвратить разрушение Западно-Антарктического ледникового щита.

2. Каково значение порога в 1.5 градуса Цельсия?

Порог в 1.5 градуса Цельсия, установленный Парижским климатическим соглашением 2015 года, представляет собой решающий предел для смягчения воздействия глобального потепления. Оставаясь ниже этого порога, мы потенциально можем ограничить общий вклад Антарктического ледяного покрова в повышение уровня моря к 2100 году.

3. Каковы будут последствия разрушения Западно-Антарктического ледникового щита?

Коллапс Западно-Антарктического ледникового щита может привести к широкомасштабным наводнениям и перемещению прибрежных сообществ по всему миру. Крайне важно предотвратить этот коллапс, чтобы избежать разрушительных последствий.

4. Что такое проект SWAIS2C?

Проект «Чувствительность ледникового щита Западной Антарктики к двум степеням потепления» (SWAIS2C) — это международное сотрудничество с участием ученых, бурильщиков, инженеров и научных деятелей. Его цель — понять влияние глобального потепления на ледниковый щит Западной Антарктики и определить способы предотвращения его разрушения.

5. Как проект SWAIS2C собирает данные?

Проект SWAIS2C бурит тысячи футов льда на двух разных участках, Kamb Ice Stream и Crary Ice Rise, для извлечения кернов отложений. Анализируя эти керны и сравнивая данные, исследователи получают представление о том, как шельфовый ледник реагирует на различные температуры и прошлые потепления.