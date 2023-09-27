Ученые разработали инструмент на основе бактерий, чтобы понять взаимосвязь между структурой и функцией клеточных органелл

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса разработали инструмент на основе бактерий, позволяющий исследовать взаимосвязь между структурой и функцией клеточных органелл. Инструмент воздействует на внешнюю мембрану органелл и разрушает ее, позволяя ученым изучить, как изменения формы влияют на функцию органелл. Результаты исследования, посвященного митохондриям, тельцам Гольджи и ядру, были опубликованы в Cell Reports.

Митохондрии известны как энергетические станции клеток, тела Гольджи действуют как фабрики и упаковщики белков, а ядро ​​служит центром управления клеткой. Одно интересное наблюдение, сделанное исследователями, заключается в том, что изменения формы могут повлиять на функцию органелл. Например, у людей с болезнью Альцгеймера митохондрии увеличиваются и дезорганизуются, а у людей с ускоренным старением ядро ​​деформируется.

Разработанный исследователями инструмент под названием ActuAtor использует бактерии Listeria для воздействия на мембраны органелл и их разрушения изнутри клетки. Предыдущие методы изучения органелл включали зондирование клетки снаружи, но ActuAtor позволяет точно нацеливаться и манипулировать изнутри клетки. Исследователи продемонстрировали эффективность ActuAtor, успешно фрагментировав митохондрии эпителиальных клеток человека.

Кроме того, ActuAtor был перепрофилирован для диспергирования белковых агрегатов, которые накапливаются в клетках при стрессе окружающей среды, например, при изменении температуры или недостатке кислорода. Исследователи полагают, что такое применение этого инструмента может иметь значение для лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как БАС, которые характеризуются агрегацией белков в клетках головного мозга.

Этот инструмент на основе бактерий предлагает новый подход к изучению взаимосвязи между структурой и функцией органелл внутри клеток. Дальнейшие исследования с использованием ActuAtor могут пролить свет на то, как изменения формы органелл влияют на клеточные процессы и способствуют развитию различных заболеваний.

Источник: Медицинский факультет Университета Джонса Хопкинса [URL не указан]