Сети из углеродных клеток могут совершить революцию в области высокотемпературной сверхпроводимости

В новаторском исследовании, опубликованном в журнале Advanced Science, ученые Шэньчжэньского института передовых технологий сделали поразительное предсказание. Изучая потенциал сетей углеродных клеток, исследователи предположили возможность достижения сверхпроводимости выше 100 К – важной температуры, которая превзошла бы обычные карбиды.

Сверхпроводимость — это явление, при котором некоторые материалы могут проводить электрический ток с нулевым сопротивлением, что позволяет эффективно передавать электричество без каких-либо потерь энергии. Однако большинству сверхпроводников для проявления такого поведения требуются чрезвычайно низкие температуры. Открытие материалов, способных достигать сверхпроводимости при более высоких температурах, жизненно важно для развития технологий, поскольку это может привести к созданию более эффективных энергетических сетей, более быстрых компьютеров и более мощных магнитов.

Исследователи применили расчеты из первых принципов для разработки карбидов со структурными характеристиками сеток углеродных клеток. Эти структуры, называемые C24 и C32, представляют собой взаимосвязанные клетки, образующие кристаллические образования. Введя металлические примеси в эти сети углеродных клеток, исследователи предсказали появление высокотемпературной сверхпроводимости.

Результаты были поразительными. Кристаллы сетчатой ​​​​клетки C24, легированные различными металлами, включая Na, Mg, Al, In и Tl, продемонстрировали сверхпроводимость выше 100 К. Это замечательное достижение, поскольку оно превышает критическую температуру 77 К, температуру кипения жидкого азота. .

Что отличает сетчатые структуры углеродных клеток, так это сильная электрон-фононная связь, которую они демонстрируют, которая создает мощные взаимодействия между электронами и колебаниями в кристаллической решетке. Эти взаимодействия имеют решающее значение для возникновения сверхпроводимости. Исследователи обнаружили, что выбор металлов и их концентрация в сетках углеродных клеток сыграли значительную роль в определении сверхпроводящих свойств.

Это исследование открывает захватывающие возможности для разработки высокотемпературных сверхпроводников. Это открывает перед учеными новые многообещающие возможности для изучения и стимулирования дальнейших исследований карбидов как основы для высокотемпературных сверхпроводников.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое сверхпроводимость?

Ответ: Сверхпроводимость — это явление, при котором некоторые материалы могут проводить электрический ток с нулевым сопротивлением, что позволяет эффективно передавать электричество без каких-либо потерь энергии.

Вопрос: Почему важно достичь высокотемпературной сверхпроводимости?

Ответ: Высокотемпературная сверхпроводимость имеет решающее значение для развития технологий, поскольку она может привести к созданию более эффективных энергетических сетей, более быстрых компьютеров и более мощных магнитов.

Вопрос: Что такое сети углеродных клеток?

Ответ: Сети углеродных клеток — это углеродные структуры, состоящие из взаимосвязанных клеточных элементов, образующих уникальные кристаллические образования.

Вопрос: Что отличает сетевые структуры углеродных клеток?

Ответ: Сетчатые структуры углеродных клеток демонстрируют сильную электрон-фононную связь, что приводит к мощным взаимодействиям между электронами и колебаниям в кристаллической решетке.

Вопрос: Как исследователям удалось достичь высокотемпературной сверхпроводимости в сетях с углеродными клетками?

Ответ: Исследователи ввели металлические примеси в сети углеродных клеток, что привело к возникновению высокотемпературной сверхпроводимости.

Вопрос: Какие металлы использовались для достижения высокотемпературной сверхпроводимости в сетях с углеродными клетками?

Ответ: Исследователи использовали такие металлы, как Na, Mg, Al, In и Tl, для достижения высокотемпературной сверхпроводимости в сетях с углеродными клетками.

Вопрос: Каково значение достижения сверхпроводимости выше 100 К?

Ответ: Достижение сверхпроводимости выше 100 К превосходит обычные карбиды и открывает новые возможности для разработки высокотемпературных сверхпроводников.