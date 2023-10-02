Исследователи добились прогресса в превращении алмазов в квантовые симуляторы

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Physical Review Letters, ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе добились значительных успехов в превращении алмазов в квантовые симуляторы. Команда под руководством доцента физики Чонг Цзу использовала алмазы в качестве квантовой системы, бомбардируя их атомами азота, чтобы создать дефекты в кристаллической структуре. Эти дефекты затем были заполнены электронами, обладающими квантовыми свойствами, такими как спин и магнетизм.

Используя эту несовершенную кристаллическую структуру, исследователи смогли смоделировать сложную квантовую динамику — невероятно сложную задачу для классических компьютеров. Квантовые системы имеют экспоненциально растущие размеры с каждой добавленной частицей, что затрудняет их моделирование с использованием традиционных вычислительных методов. Однако, создав управляемую квантовую систему внутри алмазов, команда смогла напрямую моделировать квантовые явления и наблюдать результаты.

Система, созданная Зу и его командой, смогла сохранять стабильность до 10 миллисекунд, что является продолжительным периодом времени в квантовом мире. В отличие от других квантовых симуляторов, требующих сверхнизких температур, эта система на основе алмазов работает при комнатной температуре. Чтобы предотвратить термализацию, при которой система поглощает избыточную энергию и теряет свои уникальные квантовые свойства, исследователи управляли системой достаточно быстро, чтобы задержать этот процесс и сохранить стабильность.

Этот прогресс в области квантовых симуляторов на основе алмазов открывает новые возможности для изучения квантовой физики многих тел, прогнозирования возникающих явлений и разработки все более чувствительных квантовых датчиков. Чем дольше квантовая система может сохранять свое квантовое состояние, тем выше ее чувствительность. Зу и его команда сотрудничают с другими учеными, чтобы получить новые знания в различных дисциплинах, включая физику, науки о Земле и биологию.

Это исследование демонстрирует потенциал алмазов как ценного ресурса в области квантовых вычислений и моделирования. Используя квантовые свойства этих кристаллов, ученые смогут глубже изучить сложную работу квантового мира и разработать практические приложения в широком спектре областей.

Ссылка:

Гуанхуи Хэ и др., Квази-Флоке-предтермализация в неупорядоченном ансамбле диполярных спинов в алмазе, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.130401.

источник:

Вашингтонский университет в Сент-Луисе