Исследователи напечатали на 3D-принтере колесо вездехода для лунной миссии НАСА

Исследователи из Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL) в сотрудничестве с НАСА успешно напечатали на 3D-принтере прототип колеса для лунохода, продемонстрировав возможности аддитивного производства для исследования космоса. Колесо, напечатанное на 3D-принтере, было смоделировано по образцу колес, использованных в марсоходе NASA Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER), который планируется отправить на Луну в 2024 году.

Хотя прототип колеса не будет использоваться в реальной миссии НАСА, он был создан с учетом тех же конструктивных характеристик, что и колеса VIPER. Цель состоит в том, чтобы проверить метод проектирования и изготовления и потенциально использовать эту технологию для будущих лунных и марсоходов. Исследователи планируют провести дополнительные испытания, чтобы убедиться в эффективности 3D-печатного колеса.

Аддитивное производство предлагает несколько преимуществ для освоения космоса, включая сокращение энергопотребления, отходов материалов и времени выполнения заказов. Это позволяет создавать сложные конструкции и настраивать свойства материалов. Производственный демонстрационный центр ORNL (MDF) находится в авангарде исследований и разработок в области аддитивного производства, работая над различными приложениями в разных секторах.

Прототип колеса вездехода был изготовлен с использованием специализированного 3D-принтера в ORNL. В принтере использовались скоординированные лазеры и вращающаяся рабочая пластина для выборочного плавления металлического порошка с приданием ему желаемой формы. Этот принтер уникален своей способностью печатать большие объекты, при этом все этапы выполняются одновременно и непрерывно, что повышает производительность и эффективность.

Успех этого проекта стал возможен благодаря сотрудничеству ORNL и НАСА. По словам Брайана Гибсона, исследователя, возглавлявшего проект, сотрудничество с НАСА продвинуло технологию вперед и стало важным достижением. Прототип колеса, изготовленный из сплава на основе никеля, демонстрирует возможности аддитивного производства, позволяющего усложнить конструкцию обода без дополнительных затрат или производственных трудностей.

Опыт исследователей в области автоматизации процессов и управления оборудованием, а также использование программного обеспечения, разработанного в ORNL, способствовали успеху проекта. Программное обеспечение разделило конструкцию колеса на слои и сбалансировало рабочую нагрузку между лазерами для достижения высокой производительности.

Этот прорыв в технологии 3D-печати может иметь серьезные последствия для будущих миссий по исследованию космоса. Возможность быстро и экономично производить специализированные детали с использованием аддитивного производства может произвести революцию в производственном процессе для космических применений.

источники:

– Окриджская национальная лаборатория (ORNL)

- НАСА