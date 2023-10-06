Исследователи напечатали на 3D-принтере прототип колеса лунохода совместно с НАСА

Исследователи из Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL) Министерства энергетики в сотрудничестве с НАСА успешно распечатали в 3D прототип колеса лунохода на основе конструкции, используемой НАСА. Этот проект демонстрирует потенциал аддитивного производства для создания специализированных деталей, необходимых для освоения космоса.

Прототип колеса, напечатанный на 3D-принтере, был смоделирован на основе легких колес марсохода NASA Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER), который планируется отправить на Луну в 2024 году для составления карты льда и потенциальных ресурсов на южном полюсе Луны. Хотя прототип не будет использоваться в реальной миссии, он был создан с учетом тех же конструктивных характеристик, что и колеса для VIPER.

Команда ORNL использовала специализированный 3D-принтер с двумя согласованными лазерами и вращающейся рабочей пластиной для выборочного плавления металлического порошка и создания заданной формы колеса. Этот процесс аддитивного производства позволил повысить сложность конструкции и объединить больше функций в единую деталь, одновременно сократив требуемое время и трудозатраты.

Аддитивное производство предлагает несколько преимуществ для освоения космоса, включая снижение энергопотребления, отходов материалов и времени выполнения заказа, а также возможность адаптировать свойства материала. Производственный демонстрационный центр ORNL (MDF) уже более десяти лет находится в авангарде разработки этой технологии для различных применений в секторах экологически чистой энергетики, транспорта и производства.

Успех этого проекта подчеркивает важность межведомственного сотрудничества и его роль в продвижении технологий аддитивного производства. Прототип колеса стал важной вехой в развитии этой технологии для космических исследований.

НАСА проведет дальнейшее тестирование и проверку характеристик колеса, напечатанного на 3D-принтере, чтобы сравнить его с колесом традиционного производства, которое будет использоваться в предстоящей лунной миссии. Этот проект открывает путь к потенциальному использованию аддитивного производства в будущих лунных и марсоходах, а также в других космических приложениях.

источники:

– Национальная лаборатория Ок-Ридж (ORNL) Министерства энергетики.

- НАСА