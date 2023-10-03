Исследователи разработали носимый сенсорный пластырь для постоянного мониторинга уровня антибиотиков

Исследователи из Национальной лаборатории Сандии создали переносной сенсорный пластырь, который может постоянно контролировать уровень важного антибиотика под названием ванкомицин. Ванкомицин считается антибиотиком «последней линии защиты», используемым для лечения тяжелых бактериальных инфекций. Непрерывный мониторинг имеет решающее значение для ванкомицина, поскольку существует узкий диапазон, в котором он эффективно убивает бактерии, не причиняя вреда пациенту.

Сенсорный пластырь состоит из микроигол и наноразмерных сенсоров. Микроиглы, обычно используемые в инсулиновых ручках, модифицированы золотыми проволоками, референтными электродами и противоэлектродами. Исследователи химически прикрепляют наноразмерные датчики, известные как аптамеры, к открытой поверхности золотых проволок. Эти аптамеры представляют собой нити ДНК, которые меняют форму при связывании с ванкомицином, что приводит к увеличению электрического тока, обнаруживаемого сенсорной системой.

Чтобы проверить эффективность сенсорного пластыря, исследователи провели эксперименты с физиологическим раствором и неразбавленной коровьей кровью. Система успешно обнаружила в этих растворах ванкомицин. Кроме того, исследователи проверили функциональность пластыря, вставив его в кожу свиньи и отслеживая электронный сигнал. Пластырь сохранил свой сигнал и также успешно обнаружил ванкомицин в этом тесте.

Следующим шагом для исследователей станет партнерство с другой исследовательской группой для тестирования системы сенсорных патчей на людях или других животных в течение длительного периода времени. Если эта технология окажется успешной, она может иметь значительные последствия в сфере здравоохранения. Это может позволить медицинским работникам контролировать уровень антибиотиков у пациентов в режиме реального времени, что позволит проводить более эффективное и персонализированное лечение. Кроме того, аналогичные системы с различными аптамерами ДНК могут быть разработаны для мониторинга других белков или молекул в организме, что поможет в быстрой диагностике заболеваний и улучшит сортировку в неотложной помощи.

Источник: Журнал «Биосенсоры и биоэлектроника».

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