Новый взгляд на молекулярные механизмы грибковых инфекций

Исследования, проведенные командой из Университета Генриха Гейне в Дюссельдорфе (HHU), выявили важный механизм регуляции грибковых инфекций на молекулярном уровне. Грибковые инфекции могут иметь серьезные последствия для людей, животных и растений, поэтому крайне важно разработать эффективные стратегии защиты. Исследование было сосредоточено на понимании регуляции РНК грибковых патогенов — области, которая остается малоизученной.

Исследовательская группа в сотрудничестве с группами из Франкфурта и Аахена использовала метод маркировки РНК для изучения роли РНК-связывающего белка под названием Khd4 в росте инфекционных гиф — нитевидной формы грибов, вызывающей инфекцию. Они обнаружили, что Khd4 регулирует рост инфекционных гиф, контролируя стабильность мРНК, которая, в свою очередь, регулирует мембранный транспорт — обмен материалами между грибом и его средой.

Эта новая концепция регулирования открывает возможности для разработки новых противогрибковых средств, нацеленных на РНК-связывающие белки. Нацеливаясь на эти белки, можно нарушить стабильность мРНК и подавить рост инфекционных гиф. Это может привести к разработке более эффективных фунгицидов.

Исследование проводилось в тесном сотрудничестве между различными учреждениями HHU и внешними партнерами. В состав исследовательской группы входил Шримеенакши Санкаранараянан, ведущий автор и доктор философии. студент и доктор Карл Хааг, который сосредоточился на сравнении патогенных грибов растений и человека. Секвенирование РНК было проведено в Биолого-медицинском исследовательском центре HHU, а биоинформатический анализ проводила доктор Кэти Зарнак из Университета Гете во Франкфурте-на-Майне.

Результаты исследования подчеркивают важность междисциплинарного сотрудничества с тесной интеграцией теоретических и экспериментальных аспектов. Этому совместному подходу способствовал Совместный исследовательский центр MibiNet, который был создан в 2023 году. Вклад профессора доктора Анны Матушиньской из Ахенского технологического университета (RWTH) также сыграл важную роль в успехе проекта.

В целом, это исследование дает новое представление о молекулярных механизмах грибковых инфекций и предлагает потенциальные цели для разработки новых противогрибковых средств. Дальнейшие исследования в этой области могут привести к разработке более эффективных стратегий борьбы с грибковыми заболеваниями у людей, животных и растений.

Источник: Труды Национальной академии наук (2023 г.). DOI: 10.1073/pnas.2301731120