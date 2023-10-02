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Новое исследование предполагает, что Меркурий сжимается

ByРоберт Эндрю

Октябрь 2, 2023
Новое исследование предполагает, что Меркурий сжимается

Недавние исследования показывают, что планета Меркурий продолжает сжиматься и уменьшаться в размерах. Считается, что Меркурий начал сжиматься по крайней мере три миллиарда лет назад, и скорость сжатия, возможно, со временем уменьшалась. Модели и наблюдения предполагают, что радиус планеты мог уменьшиться до 7 километров. Сжатие планеты привело к образованию на ее поверхности длинных тектонических структур, известных как лопастные уступы.

Изучая данные миссии НАСА «Мессенджер» (2011–2015 гг.), Бенджамин Мэн, студент-исследователь Открытого университета, обнаружил на Меркурии небольшие формы рельефа, называемые грабенами. Грабены — это небольшие неглубокие формы рельефа, которые, как ожидается, не просуществуют в течение сотен миллионов лет. Измерив глубину грабенов и рассчитав время их формирования, исследователи обнаружили, что многие из этих образований, вероятно, сформировались за последние несколько сотен миллионов лет.

Присутствие этих грабенов на крупных тектонических структурах сжатия указывает на то, что современный тектонизм, разломы или складки внешнего слоя планеты, широко распространен на Меркурии. Это открытие предоставляет убедительные доказательства продолжающегося сжатия планеты до наших дней.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, поднимает вопросы о термохимических свойствах недр Меркурия и подчеркивает необходимость дальнейших исследований. Предстоящая миссия BepiColombo, совместная европейско-японская миссия, запуск которой запланирован на 2026 год, предоставит более подробные изображения поверхности Меркурия, что позволит исследователям уточнить масштаб и степень недавних движений разломов на планете.

Источники: Природа геонауки.

By Роберт Эндрю

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