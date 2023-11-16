Новый взгляд на механизм активации кальций-чувствительных рецепторов

Исследователи из Университета науки и технологий Китая совершили важный прорыв в понимании механизма активации кальций-чувствительных рецепторов (CaSR). CaSR играют решающую роль в поддержании баланса кальция в организме человека, определяя концентрацию ионов кальция в крови. Неисправное функционирование CaSR может привести к различным заболеваниям.

Исследовательская группа под руководством профессора Тиана Чанглина успешно расшифровала структуру трехмерного комплекса, образованного между CaSR и нижестоящим сигнальным белком Gq. Впервые получена структура такого высокого разрешения, проливающая свет на молекулярный механизм асимметричной активации CaSR агонистами, положительными аллостерическими модуляторами и другими молекулами. Результаты исследования были опубликованы в журнале Cell Research.

С помощью криоэлектронной микроскопии и серии экспериментов исследователи обнаружили две отличительные особенности структуры комплекса CaSR-Gq. Во-первых, связывание белка Gq с CaSR отличалось от способа связывания, наблюдаемого в других рецепторах, связанных с G-белком (GPCR). Во-вторых, характер связывания CaSR-Gq отражает специфическое взаимодействие между Gq и рецептором. Эти результаты дают ценную информацию о механизме активации CaSR и способствуют нашему пониманию GPCR C-семейства.

Кроме того, команда исследовала способы связывания цинакальцета, молекулы положительного аллостерического модулятора лекарственного средства, с сигнальным комплексом рецептора. Они идентифицировали две уникальные конформации цинакальцета при связывании с димерным рецептором CaSR, каждая из которых по-разному взаимодействует с нижестоящим сигнальным белком Gq. Эта информация имеет решающее значение для разработки препаратов-аллостерических модуляторов, нацеленных на CaSR.

В целом, это новаторское исследование обеспечивает значительный прогресс в нашем понимании молекулярного механизма активации CaSR. Это закладывает основу для будущих исследований и потенциальных терапевтических вмешательств при заболеваниях, связанных с дисбалансом кальция.

FAQ

Что такое кальций-чувствительные рецепторы (CaSR)?

CaSR — это белки, которые широко распространены в различных тканях и органах человеческого тела, включая паращитовидные железы, кишечник, кости и почки. Они играют решающую роль в поддержании баланса ионов кальция в крови.

Почему важны CaSR?

CaSR необходимы для поддержания стабильности кальция в крови. Любая аномальная функция CaSR может привести к множеству заболеваний.

Каково значение исследования, проведенного профессором Тянь Чанлином и его командой?

Профессор Тиан Чанглин и его команда успешно расшифровали структуру комплекса, образующегося между CaSR и нижестоящим сигнальным белком Gq, что дало ценную информацию о механизме активации CaSR. Это исследование углубляет наше понимание GPCR C-семейства и открывает путь для разработки новых терапевтических средств, нацеленных на CaSR.

Что такое положительные аллостерические модуляторы?

Положительные аллостерические модуляторы — это молекулы лекарств, которые усиливают активность рецепторов, таких как CaSR, путем связывания с аллостерическими сайтами рецептора.

Как результаты этого исследования могут повлиять на будущую разработку лекарств?

Детальное понимание способов связывания цинакальцета, положительного аллостерического модулятора, с CaSR обеспечивает основу для разработки препаратов-аллостерических модуляторов, нацеленных на CaSR. Эти знания потенциально могут привести к разработке новых терапевтических стратегий лечения заболеваний, связанных с дисбалансом кальция.