Новое исследование показывает, как взрослые понимают и интерпретируют раннюю речь детей

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета, пролило свет на то, как взрослые понимают ограниченный словарный запас маленьких детей, когда они впервые начинают говорить. Исследование показало, что понимание взрослыми контекста разговора и знание ими распространенных ошибок произношения, допускаемых детьми, имеют решающее значение для понимания ранних языковых усилий детей.

Анализируя тысячи часов расшифрованных аудиозаписей общения детей и взрослых, исследователи разработали вычислительные модели, позволяющие перепроектировать то, как взрослые интерпретируют детскую речь. Модели обнаружили, что полагаться только на звуки, издаваемые детьми, невозможно точно предсказать, что, по мнению взрослых, говорят дети. Вместо этого наиболее успешные модели учитывали предыдущие разговоры, обеспечивая критически важный контекст для понимания высказываний детей.

Эти данные свидетельствуют о том, что взрослые обладают высокоразвитыми навыками интерпретации, основанной на контексте, что может играть важную роль в овладении языком младенцами. Хотя исследование не дает прямых доказательств облегчения овладения языком, исследователи предполагают, что сложные механизмы понимания языка у взрослых делают этот процесс более эффективным для маленьких детей.

Предыдущие исследования показали, что взрослые используют свои представления о манере речи других людей, чтобы понять разговор. Эта стратегия, известная как «прослушивание канала с шумом», помогает взрослым расшифровывать акустические звуки в сложных условиях. Исследователи стремились выяснить, могут ли взрослые применять эту технику для интерпретации, казалось бы, бессмысленной речи детей, которые учатся говорить.

Используя наборы данных из Университета Брауна, которые состояли из расшифрованных разговоров между детьми в возрасте от 1 до 3 лет и их опекунами, исследователи обучили модели вычислительного языка предсказывать, какие слова произносят дети. Модели полагались на разговорные темы, грамматику и распространенные ошибки в произношении, чтобы делать точные прогнозы. Кроме того, производительность моделей улучшилась, поскольку они анализировали более крупные фрагменты предыдущего обмена информацией на предмет контекста.

В исследовании подчеркивается, что взрослые слушатели основывают свою интерпретацию речи детей на предыдущих разговорах и учитывают распространенные ошибки произношения. Понимая эти стратегии, используемые взрослыми, будущие исследования направлены на изучение того, как навыки слушания и реакции взрослых способствуют овладению языком детьми.

FAQ

Вопрос: Как взрослые понимают и интерпретируют раннюю речь детей?

Согласно исследованию, проведенному исследователями Массачусетского технологического института и Гарвардского университета, взрослые полагаются на разговорный контекст и знание распространенных ошибок произношения, допускаемых детьми, чтобы понять и интерпретировать их раннюю речь.

Вопрос: Почему понимание взрослым контекста разговора и знание неправильного произношения имеют значение?

Понимание взрослыми контекста разговора и знание неправильного произношения имеют решающее значение для понимания ранних лингвистических усилий детей. Эти факторы помогают взрослым правильно интерпретировать и обеспечивать важную обратную связь, помогая детям овладевать языком.

Вопрос: Как проводилось исследование?

Исследователи проанализировали тысячи часов расшифрованных аудиозаписей общения детей и взрослых. Они создали вычислительные модели на основе предыдущих разговоров, что позволило им понять, как взрослые интерпретируют то, что говорят маленькие дети.

Вопрос: Предложило ли исследование какие-либо стратегии, используемые взрослыми для понимания детской речи?

Да, исследование показало, что взрослые основывают свою интерпретацию речи детей на предыдущих репликах и учитывают распространенные ошибки произношения. Эти стратегии, аналогичные тому, как взрослые понимают друг друга, помогают понять раннюю речь детей.

Вопрос: Каковы последствия этого исследования?

Исследование дает представление о механизмах понимания взрослыми раннего языка детей. Это закладывает основу для дальнейших исследований того, как навыки слушания и реакции взрослых могут облегчить и улучшить овладение языком детьми.