Новое исследование показывает, что сверхмассивные черные дыры поглощают пищу быстрее, чем ожидалось

Недавнее исследование, проведенное Северо-Западным университетом, поставило под сомнение предыдущие предположения о пищевых привычках сверхмассивных черных дыр. Раньше считалось, что черные дыры поглощают пищу медленно, но новые исследования показывают, что на самом деле они поглощают ее гораздо быстрее.

В исследовании, которое вскоре будет опубликовано в The Astrophysical Journal, использовалось 3D-моделирование с высоким разрешением для изучения поведения вращающихся черных дыр. Исследователи обнаружили, что эти черные дыры искажают окружающее пространство-время, вызывая разрыв газа в аккреционном диске. Это приводит к образованию внутреннего и внешнего поддиска, причем черная дыра сначала поглощает внутреннее кольцо, а затем заполняется обломками внешнего поддиска.

В отличие от предыдущих теорий, которые предполагали, что этот процесс занимает сотни лет, моделирование показало, что на самом деле он происходит в течение нескольких месяцев. Это открытие имеет важное значение для понимания поведения квазаров, которые являются одними из самых ярких объектов в ночном небе. Известно, что квазары внезапно вспыхивают, а затем исчезают без объяснения причин, и новое исследование дает потенциальное объяснение такого резкого поведения.

Ведущий исследователь Ник Кааз из Северо-Западного университета объяснил, что классическая теория аккреционного диска не может объяснить быстрые изменения, наблюдаемые в квазарах. Однако моделирование, проведенное в этом исследовании, предполагает, что разрушение и пополнение внутренних областей диска могут объяснить эти изменения.

Ключевой вывод исследования заключается в том, что предыдущие предположения о выравнивании аккреционного диска с вращением черной дыры были ошибочными. Моделирование показало, что область, окружающая черную дыру, гораздо более турбулентна, чем считалось ранее. При моделировании учитывались газовая динамика, магнитные поля и общая теория относительности черных дыр, что позволило создать более точную модель их поведения.

Процесс разрыва и питания происходит в области, где скручивание пространства-времени черной дырой конкурирует с трением и давлением внутри диска. Это приводит к столкновению внутреннего и внешнего дисков, что приводит к поглощению внутреннего диска черной дырой. Затем гравитация черной дыры вытягивает газ из внешней области, чтобы снова заполнить внутреннюю область, завершая цикл.

Это исследование не только проливает свет на пищевые привычки сверхмассивных черных дыр, но и дает представление о поведении квазаров. Благодаря дальнейшим исследованиям учёные, возможно, смогут лучше понять механизмы, ответственные за резкие изменения, наблюдаемые в этих космических явлениях.

источники:

– Астрофизический журнал (будет опубликован)

– Северо-Западный университет