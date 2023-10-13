Исследования обнаруживают доказательства больших колебаний содержания кислорода в океане в прошлом

Исследователи из Гавайского университета в Маноа опубликовали исследование, раскрывающее доказательства потери кислорода в мировом океане во время прошлых ледниковых периодов. Это открытие, обнаруженное в древних глубоководных отложениях, предполагает, что широкомасштабная потеря кислорода, которую мы наблюдаем в связи с нынешним изменением климата, возможно, не будет постоянной.

Ученые измеряют содержание кислорода в океане с 1960-х годов и наблюдают снижение его уровня на средних глубинах океана. В более теплых водах содержится меньше кислорода, что может привести к утрате среды обитания морских видов, которым кислород необходим для дыхания. Расширение естественных регионов с низким содержанием кислорода в восточной части Тихого океана может существенно повлиять на рыболовство на островах Тихого океана в более теплом климате.

Исследователи сосредоточились на кобальте как на ключе к пониманию прошлых изменений в регионах с низким содержанием кислорода. Они обнаружили, что районы с низким содержанием кислорода в Тихом океане обогащены кобальтом, который переносится через океан в шлейфе воды с низким содержанием кислорода. Впоследствии кобальт откладывается на морском дне и сохраняется в отложениях.

Анализируя отложения морского дна за последние 145,000 XNUMX лет, включая последний крупный ледниковый период, исследователи обнаружили более высокие уровни кобальта в отложениях ледниковых периодов по сравнению с более поздними отложениями. Это указывает на более крупные регионы вод с низким содержанием кислорода в Тихом океане во время ледникового периода.

Одним из возможных объяснений преобладания вод с низким содержанием кислорода в холодном климате являются изменения в циркуляции океана из-за изменения климата. Если течения ослабнут, уровень кислорода в Тихом океане может снизиться. Медленные изменения уровня кислорода могут позволить рыбам и другим видам адаптироваться, как они это делали в прошлом.

Исследователи подчеркивают необходимость сокращения выбросов, чтобы выиграть время для адаптации экосистем к изменению климата. Это новое понимание прошлых колебаний содержания кислорода в океане способствует постоянным усилиям по защите морской среды обитания и обеспечению благополучия морских видов в условиях изменения климата.

источник:

– Николас Дж. Хоко и др., Расширение океанской аноксии во время ледниковых периодов, зафиксированное в потоке кобальта в пелагические отложения, Письма о геофизических исследованиях (2023).