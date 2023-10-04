Исследование количественно определяет выбросы микропластика в атмосферу через морские брызги

Недавнее исследование, проведенное Люком Дейке и его командой, изучает явление выброса микропластика в атмосферу через морские брызги. Когда пузырьки лопаются на поверхности океана, они выбрасывают в воздух мелкие частицы, в том числе соль и органические вещества. Однако неизвестно, может ли микропластик, который широко распространен в океане, также переноситься в атмосферу посредством этого процесса.

В своих лабораторных экспериментах с использованием высокоскоростной фотографии исследователи обнаружили, что частицы микропластика размером от 10 до 280 мкм действительно могут переноситься из морской воды в воздух. Это становится возможным благодаря маленьким каплям, известным как «струйные капли», которые выбрасываются лопающимися пузырьками морской пены. Эти капли переносят микропластик и попадают в воздух. Когда вода испаряется, микропластик остается подвешенным в ветровых потоках.

Оценив концентрацию микропластика в море, исследователи смогли подсчитать общее количество микропластика, выбрасываемого в Мировой океан. По их оценкам, ежегодно выбрасывается от 0.02 до 7.4 миллионов метрических тонн (Мт) пластика, при этом наилучшая оценка составляет 0.1 Мт. Однако необходимы более точные реестры концентраций микропластика в океане, чтобы уменьшить неопределенности в количественной оценке этих выбросов.

Результаты этого исследования имеют важное значение для понимания воздействия микропластика на окружающую среду и здоровье человека. Перенос микропластика через морские брызги может повлиять на глобальную динамику климата, влияя на радиационный баланс атмосферы и служа ядрами конденсации облаков.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять масштабы выбросов микропластика и их потенциальные последствия. Эти результаты подчеркивают острую необходимость улучшения управления и сокращения пластикового загрязнения для смягчения его вредного воздействия на нашу планету.

Источник: PNAS Nexus.

Оригинальная статья: Дэниел Б. Шоу и др., Выбросы микропластика в океан, PNAS Nexus (2023). DOI: 10.1093/pnasnexus/pgad296.

Цитирование: Phys.org (2023 октября 4 г.). «Исследования позволяют количественно определить, сколько микропластика выбрасывается в атмосферу морскими брызгами». Получено 4 октября 2023 г. с https://phys.org/news/2023-10-quantifices-micro Plastic-emited-atmSphere-sea.html.